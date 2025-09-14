(VTC News) -

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 24 về việc thúc đẩy triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ người dân và doanh nghiệp gắn với dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử.

Theo chỉ đạo, kể từ ngày 1/12, tại các sân bay, việc làm thủ tục trực tiếp tại quầy chỉ áp dụng đối với hành khách có hành lý ký gửi và các trường hợp hành khách đặc biệt.

“Tất cả hành khách không thuộc diện nêu trên thực hiện thủ tục toàn trình (mua vé, làm thủ tục, kiểm tra an ninh, lên tàu bay) thông qua giải pháp ứng dụng công nghệ sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID hoặc tại hệ thống ki ốt tự phục vụ tại sân bay”, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu từ ngày 15/9 đến 30/11, Bộ Tài chính phối hợp với các hãng hàng không chủ động nghiên cứu triển khai các chính sách ưu đãi thiết thực để khuyến khích hành khách mua vé, sử dụng giải pháp sinh trắc học gắn với định danh và xác thực điện tử VNeID khi làm thủ tục hàng không.

Từ 1/12 mua vé máy bay, kiểm tra an ninh sẽ bằng VNeid và sinh trắc học. (Ảnh: Báo chính phủ).

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, UBND các tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, thực hiện toàn trình tại 100% các cảng hàng không trên toàn quốc, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Tại nhà ga đường sắt đô thị, ga Hà Nội và các bãi đỗ xe thuộc thành phố Hà Nội, TP.HCM, hoàn thành trong năm 2025.

Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công an chủ trì xây dựng các tiện ích giao thông trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID theo hướng kết nối các ứng dụng giao thông hiện có.

Đồng thời khắc phục tình trạng phân mảnh trong hạ tầng số ngành giao thông, bảo đảm thuận tiện, an toàn cho người dân sử dụng dịch vụ toàn trình, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Chủ trì hướng dẫn triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các hệ thống thông tin của tổ chức, doanh nghiệp.

Qua đó bảo đảm an ninh, an toàn thông tin, phòng chống giả mạo, gian lận, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành trong tháng 10/2025.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp công nghệ sinh trắc học trên hệ thống định danh và xác thực điện tử VNeID vào các hệ thống nghiệp vụ liên quan đến giao thông trước ngày 15/9.