Công nghệ 1/1: Tìm ra quán quân VNPT AI Hackathon, hé lộ thiết kế Galaxy S26

(VTC News) -

Tìm ra quán quân VNPT AI Hackathon 2025

VNPT AI Hackathon 2025 – Age of AInicorns đã chính thức khép lại vào ngày 29/12 sau hơn một tháng tranh tài liên tục của hơn 400 đội thi trong nước và quốc tế.

Ở vòng chung kết, các đội xuất sắc nhất đã được vinh danh tại hai đường đua Track 1 và Track 2. Tại Track 1, đội Quarter Zip đã giành ngôi quán quân với dự án Pine AI, thể hiện sự sáng tạo và khả năng ứng dụng công nghệ vượt trội. Pine AI phát triển hệ thống AI Agent có khả năng hiểu và giao tiếp bằng giọng nói tự nhiên, hỗ trợ xử lý nhiều ngữ cảnh tương tác khác nhau.

Nhóm phát triển cho biết mục tiêu của Pine AI không phải tạo thêm một “bot AI”, mà là tái định nghĩa dịch vụ chăm sóc khách hàng theo hướng chủ động và cá nhân hóa hơn và vận hành hiệu quả mang lại doanh thu cho tổ chức, doanh nghiệp.

Ba đội thi xuất sắc nhất Track 2 của VNPT AI Hackathon 2025. (Nguồn: VNPT)

Còn tại Track 2, Quán quân The Builder – VNBrain2 gây ấn tượng với thiết kế AI Agent sáng tạo. Nhóm tận dụng khả năng an toàn của mô hình ngôn ngữ lớn VNPT AI, triển khai hệ thống Retrieval-Augmented Generation, xây dựng cơ sở dữ liệu vector chuyên biệt và tinh chỉnh pipeline prompt để tối ưu ngữ cảnh đầu vào. Nhờ đó, mô hình đạt độ chính xác và tin cậy cao trong các bài toán chuyên sâu, thể hiện năng lực làm chủ và tối ưu công nghệ AI lõi phục vụ nhu cầu Việt Nam.

Galaxy S26 lộ diện với thiết kế mới

Samsung Galaxy S26 vừa xuất hiện trong loạt ảnh và video rò rỉ từ tipster @OnLeaks, hé lộ thiết kế của các mẫu Galaxy S26 và Galaxy S26 Ultra. Đây là những bản dựng dummy dựa trên thông tin từ chuỗi cung ứng, cho thấy ngoại hình gần như giữ nguyên so với thế hệ trước.

Điểm khác biệt đáng chú ý là cụm camera sau được đặt trên một đảo camera duy nhất, thay vì tách rời như trước. Thiết kế này từng xuất hiện trên Galaxy Z Fold 7 và nay có thể trở thành xu hướng cho dòng flagship 2026.

Galaxy S26 Ultra và Galaxy S26 với thiết kế rò rỉ mới. (Nguồn: Steve H.McFly)

Các phiên bản rò rỉ cho thấy Galaxy S26 có màu trắng, còn Galaxy S26 Ultra có cả trắng và đen. Dự kiến sẽ có thêm nhiều tùy chọn màu sắc khác khi ra mắt chính thức. Ngoài ra, dòng sản phẩm sẽ gồm Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra, nhưng không có bản kế nhiệm của Galaxy S25 Edge do doanh số thấp.

Theo dự đoán, Samsung sẽ công bố Galaxy S26 muộn hơn thường lệ, có thể vào tháng 2 hoặc 3/2026. Đồng thời, giá bán được cho là sẽ cao hơn thế hệ trước do chi phí linh kiện và sản xuất tăng.

Asus cân nhắc tự sản xuất RAM để đối phó khủng hoảng

Asus đang xem xét khả năng mở nhà máy sản xuất DRAM vào năm 2026 nhằm ứng phó tình trạng thiếu hụt bộ nhớ toàn cầu. Nguyên nhân là các nhà sản xuất lớn như Samsung, Micron và SK Hynix hiện tập trung vào mảng trung tâm dữ liệu AI có lợi nhuận cao, khiến nguồn cung DDR4 và DDR5 cho PC trở nên khan hiếm.

Do chi phí tăng mạnh, Asus cùng nhiều thương hiệu khác như Dell và Framework buộc phải tính đến việc tăng giá laptop để bù đắp. Tuy nhiên, ngay cả một hãng lớn như Asus cũng khó có thể thương lượng giá tốt hơn khi các nhà cung cấp ưu tiên khách hàng doanh nghiệp.

Asus ROG - biểu tượng phần cứng hiệu năng cao, nay đứng trước bước ngoặt tự sản xuất RAM để làm chủ chuỗi cung ứng. (Nguồn: Unsplash)

Theo báo cáo từ Sakhtafzarmag, Asus có thể mở nhà máy DRAM riêng, nhưng việc này rất tốn kém và khó khăn về kỹ thuật. Ngay cả khi thành công, hãng vẫn có thể phải mua module cơ bản từ đối thủ, nên giá thành khó giảm ngay.

Một lựa chọn khác là hợp tác với các nhà sản xuất mới nổi như CMXT của Trung Quốc, vốn vừa giới thiệu sản phẩm LPDDR5X và DDR5. Tuy nhiên, họ cũng gặp hạn chế về năng lực sản xuất và rào cản thương mại.

Các chuyên gia dự báo tình trạng thiếu RAM có thể kéo dài đến 2028, đồng nghĩa với việc giá laptop sẽ tiếp tục tăng trong vài năm tới.