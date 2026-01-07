Ứng dụng công nghệ AI vào Tổng điều tra kinh tế năm 2026

(VTC News) -

Bên cạnh đó, công tác điều hành, chỉ đạo cũng được triển khai thực hiện đồng bộ trên môi trường số.

Cụ thể, có 2 ứng dụng sẽ được triển khai là: Công nghệ AI trong xác định mã ngành và Ứng dụng bản đồ số kết nối dữ liệu định vị vệ tinh của các đơn vị điều tra theo thời gian thực trong quá trình thu thập thông tin tại địa bàn.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương cho biết, Tổng điều tra kinh tế (TĐTKT) 2026 được triển khai trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. “TĐTKT 2026 mở rộng thu thập thông tin đối với tổ hợp tác và cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể có hình thức kinh doanh trực tuyến, là 2 đối tượng mà cuộc Tổng điều tra kinh tế trước đây chưa thu thập. Mở rộng và cập nhật nội dung điều tra để phản ánh rõ hơn quá trình chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh”, bà Hương nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Thống kê Nguyễn Thị Hương phát biểu khai mạc tại lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2026 tại TP Hải Phòng sáng 7/1.

TĐTKT 2026 được thực hiện trên phạm vi cả nước đối với tất cả các đơn vị điều tra thuộc các loại hình kinh tế và là nguồn dữ liệu quan trọng để nắm bắt bức tranh kinh tế vĩ mô và vi mô. Đây sẽ là nguồn dữ liệu nền tảng, có tính pháp lý và tin cậy cao để định hướng kinh tế, đảm bảo sự liên thông và hiệu quả trong quản lý nhà nước theo mô hình hai cấp hiện nay.

TĐTKT là một trong ba cuộc tổng điều tra thống kê quốc gia có quy mô lớn, có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hệ thống thông tin kinh tế quốc gia.

Sáng 7/1, tại TP Hải Phòng, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) đã ra quân triển khai TĐTKT 2026 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, thời gian thu thập thông tin đối với doanh nghiệp tại TP Hà Nội và TP.HCM từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/8/2026; các tỉnh, thành phố có số lượng từ 5.000 doanh nghiệp trở lên từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026; các tỉnh, thành phố còn lại từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 31/5/2026; các tập đoàn, tổng công ty từ ngày 1/6/2026 đến hết ngày 15/7/2026.

Đối với các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập; hội, hiệp hội; chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ nước ngoài được cấp giấy phép hoạt động tại Việt Nam, triển khai thu thập thông tin từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026.

Thu thập thông tin cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 31/7/2026; đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng từ ngày 5/1/2026 đến hết ngày 31/3/2026.

"TĐTKT 2026 là công cụ để đảm bảo luồng thông tin có tính liên kết và hiệu quả trong mô hình hai cấp: cấp tỉnh nhận dữ liệu vĩ mô tổng thể để hoạch định chiến lược, trong khi cấp xã nhận dữ liệu vi mô tổng hợp để quản lý địa bàn và thực thi chính sách dựa trên dữ liệu thực tế. Chúng tôi đề nghị cộng đồng doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, hộ kinh doanh và các tổ chức liên quan nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực và đúng thời hạn cho cuộc Tổng điều tra", bà Hương kêu gọi.