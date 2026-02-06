Truyền nhân Hoàng Phi Hồng khiến Hồng Kim Bảo thua tâm phục khẩu phục

(VTC News) -

Trong giới điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Lưu Gia Lương được xem là nhân vật nổi tiếng, có võ công thực sự do được truyền thụ từ gia đình.

Vang danh điện ảnh xứ Cảng Thơm

Lưu Gia Lương (1934–2013) là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu rộng nhất của điện ảnh võ thuật Hong Kong, đồng thời là võ sư chính thống của Hồng gia quyền, môn phái Nam quyền nổi tiếng. Sinh ra trong gia đình võ thuật tại Quảng Đông, ông là truyền nhân đời thứ 4 của Hoàng Phi Hồng thông qua cha mình, Lưu Trạm, đệ tử chân truyền của Lâm Thế Vinh.

Từ năm 9 tuổi, Lưu Gia Lương đã được rèn luyện võ công bài bản, tinh thông nhiều môn phái, đặc biệt chú trọng vũ khí, kỹ năng thực chiến và tinh thần võ đức truyền thống.

Lưu Gia Lương là diễn viên, đạo diễn, võ sư, chỉ đạo võ thuật nổi tiếng

Nhờ cha hoạt động trong giới điện ảnh, Lưu Gia Lương sớm tiếp cận phim trường, học hỏi cách kết hợp võ thuật với ngôn ngữ điện ảnh. Năm 19 tuổi, ông tham gia bộ phim “Hoàng Phi Hồng”, nhưng không theo đuổi con đường diễn viên mà lui về hậu trường, chuyên tâm làm chỉ đạo võ thuật.

Sau khi Lý Tiểu Long qua đời năm 1973, dòng phim võ thuật Hong Kong rơi vào giai đoạn chững lại. Chính Lưu Gia Lương là người góp phần phục hưng thể loại này bằng việc đưa võ thuật Nam phái, đặc biệt là Hồng gia quyền, lên màn ảnh với các tác phẩm tiêu biểu như “Thập Bát Ban Võ Nghệ”, “Ngũ Lang Bát Quái Côn”, “Thiếu Lâm Tam Thập Lục Phòng”.

Phim của ông nổi bật ở tính chân thực, kỹ thuật võ học chuẩn mực và tinh thần truyền thống, khác biệt với phong cách thiên về hành động thuần túy.

Lưu Gia Lương và Ngô Kinh trong phim "Túy Hầu"

Thập niên 1980, Lưu Gia Lương cùng Hồng Kim Bảo, Viên Hòa Bình và Thành Long tạo nên thời kỳ hoàng kim của phim võ thuật. Ông được đánh giá là người “thực sự là chỉ đạo võ thuật”, am hiểu sâu sắc võ học Trung Hoa. Tuy nhiên sau này, dòng phim võ thuật chân thực của Lưu Gia Lương bị phim võ thuật hài của Thành Long lấn lướt. Dù vậy, Lưu Gia Lương vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Hai bộ phim cuối mà ông tham gia là "Túy Hầu" (2003) và "Thất kiếm" (2005). Trong đó, phim "Túy Hầu" của Lưu Gia Lương mời hẳn ngôi sao đang lên của màn ảnh Hoa ngữ lúc đó là Ngô Kinh tham gia.

Khiến Hồng Kim Bảo tâm phục khẩu phục

Giữa Lưu Gia Lương và Hồng Kim Bảo từng xảy ra 1 trận đấu võ. Theo tờ Sina, khi Lưu Gia Lương và Hồng Kim Bảo tham gia chung một bộ phim, hai người nhân cơ hội so tài với nhau.

Hồng Kim Bảo được nhận xét là có võ công không tầm thường. Ông không xuất thân chính quy, võ nghệ đến từ việc lăn lộn trong gánh hát từ nhỏ. ngoài ra còn thích đánh nhau từ bé. Ở tuổi 13–14 đầy nổi loạn, Hồng Kim Bảo đã bắt đầu hẹn đánh nhau ngoài đường phố.

Hơn nữa trong gánh hát, có 2 dạng cùng luyện võ là võ sinh (luyện võ theo kiểu kinh kịch) và giang hồ hắc thủ (đánh nhau thật). Lớn lên trong môi trường đó, Hồng Kim Bảo đã rèn được một thân võ nghệ.

Hồng Kim Bảo từng đóng phim cùng Lưu Gia Lương

Nhiều người biết Hồng Kim Bảo xuất thân từ gánh hát, nhưng lại không biết rằng ông cũng sinh ra trong gia đình có truyền thống võ thuật – điện ảnh.

Ông nội của Hồng Kim Bảo, Hồng Tế là đạo diễn kiêm nhà sản xuất phim thời Thượng Hải xưa, từng đầu tư điện ảnh ở Thượng Hải và Hong Kong, đạo diễn nhiều phim võ thuật thời kỳ đầu.

Bà nội của Hồng Kim Bảo là Tiền Tự Ưng là minh tinh Thượng Hải thập niên 1920, từng học võ tại Tinh Võ Hội Trung Hoa cũ. Dù vậy khi gặp Lưu Gia Lương, Hồng Kim Bảo đã nhanh chóng bị đánh bại.

“Có lẽ vì xuất thân gánh hát, cũng có lẽ vì từ nhỏ đã thích đánh nhau, Hồng Kim Bảo rất thích tìm người so tài. Gặp Lưu Gia Lương, ông mời giao thủ thử. Lưu Gia Lương cũng không phải người dễ bắt nạt; chỉ trong thời gian uống xong một chén trà, ông đã hoàn toàn áp đảo Hồng Kim Bảo”, tờ Sina viết.

Hồng Kim Bảo khâm phục võ công của Lưu Gia Lương

Dù đánh thắng, Lưu Gia Lương vẫn khen ngợi Hồng Kim Bảo: “Tôi đánh nhau bao nhiêu năm nay, anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy sợ”. Điều đó cho thấy võ công của Hồng Kim Bảo không hề là hư danh. Còn Hồng Kim Bảo thì tán thưởng Lưu Gia Lương: “Bao nhiêu năm qua, anh là người đầu tiên đánh bại tôi”. Tuy nhiên trên thực tế, Hồng Kim Bảo từng bị Lý Tiểu Long đánh bại trong 1 lần so tài nhưng trước Lưu Gia Lương ông không nhắc tới điều đó.

Sau này, Hồng Kim Bảo mới tuyên bố: "Tôi đánh nhau ngần ấy năm, ngoài việc thua Lý Tiểu Long, ông ấy là người thứ hai đánh bại tôi!”.

Từ năm 1975, Lưu Gia Lương đạo diễn 19 phim võ thuật, để lại dấu ấn lớn trong lịch sử điện ảnh. Ông giành nhiều giải thưởng quan trọng, trong đó có Kim Tượng và Kim Mã. Lưu Gia Lương qua đời năm 2013 vì bệnh bạch cầu, hưởng thọ 79 tuổi.