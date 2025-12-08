Truy tố Lê Trung Khoa

(VTC News) -

Ngày 8/12, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao yêu cầu bị can Lê Truy Khoa đến trụ sở cơ quan công an, viện kiểm sát nhân dân tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Bị can Lê Trung Khoa.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; thường trú số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Trung Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.