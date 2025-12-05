Phát lệnh truy nã Lê Trung Khoa

(VTC News) -

Ngày 5/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã đối với bị can Lê Trung Khoa về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã số đối với Lê Trung Khoa, giới tính nam, sinh ngày 23/9/1971 tại Thanh Hóa, quốc tịch Việt Nam.

Bị can Lê Trung Khoa.

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Số 1, ngõ 81, đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội. Tội danh bị khởi tố: “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại khoản 2 Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an yêu cầu bị can Lê Trung Khoa ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Lê Trung Khoa đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, Viện Kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Lê Trung Khoa phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, địa chỉ: số 10 phố Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Hà Nội, điện thoại: 069.220.9109/069.220.9138.