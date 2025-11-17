Lê Trung Khoa bị khởi tố

(VTC News) -

Thông tin từ Bộ Công an, ngày 8/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Kết quả điều tra vụ án có đủ căn cứ xác định Lê Trung Khoa (sinh năm 1971 tại Thanh Hóa; quốc tịch Việt Nam; thường trú số 01 ngõ 81 đường Láng, phường Đống Đa, Hà Nội) đã có hành vi làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cùng tội danh trên, Cơ quan An ninh điều tra còn khởi tố, tạm giam Đỗ Văn Ngà (sinh năm 1977 tại Gia Lai; Quốc tịch Việt Nam; thường trú xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Bị can Lê Trung Khoa và bị can Đỗ Văn Ngà. (Ảnh: Bộ Công an)

Ngày 17/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” quy định tại Điều 117 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Trung Khoa, Đỗ Văn Ngà nêu trên.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đang phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao điều tra, làm rõ vụ án, hành vi phạm tội của các bị can để xử lý theo quy định pháp luật”.