Truy tố cựu cán bộ CSGT say xỉn lái ô tô tông chết người đi bộ

(VTC News) -

Ngày 31/8, VKSND tỉnh Gia Lai cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hồng Phong (41 tuổi, cựu cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự, Công an huyện Chư Prông) tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 2/5, ông Nguyễn Hồng Phong lái ô tô con 81A-323.83 chở anh N.Q.M đi đánh bida tại xã la Mơ (huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai). Tại quán, Phong cùng hai người khác đánh bida và cùng nhau uống hết 10 lon bia.

Nguyễn Hồng Phong say xỉn lái ô tô gây tai nạn chết người. (Ảnh: Người dân cung cấp).

Khoảng 16h cùng ngày, Phong lái ô tô 81A-323.83 chở hai người này đi hát karaoke tại tổ dân phố 2, thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông và tiếp tục uống bia.

Đến 18h30, Phong tiếp tục lái xe chở hai người đi về xã Ia Mơ (huyện Chư Prông), theo hướng thị trấn Chư Prông đi xã Ia Drang, trên Tỉnh lộ 663.

Lúc đến đến đoạn đường Km 18+400, đoạn qua thôn Hợp Thắng (xã la Drang, huyện Chư Prông), ô tô tông vào bà V.T.H (49 tuổi, ngụ thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng) đang đi bộ cùng chiều, khiến nạn nhân tử vong do đa chấn thương.

Sau khi sự việc xảy ra, Phong đã đến cơ quan công an đầu thú.

Cơ quan chức năng đã đo nồng độ cồn 4 lần đối với lái xe Nguyễn Hồng Phong với kết quả: 0,841mg/l khí thở, 0,754mg/l khí thở, 0,675mg/l khí thở, 0,830mg/l khí thở.

Bị can Nguyễn Hồng Phong bị tạm giam từ ngày 4/5. Ngày 6/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và áp dụng biện pháp tạm giam. Ngày 22/7, VKSND tỉnh Gia Lai quyết định thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang bảo lĩnh.

Sau tai nạn, bị can Nguyễn Hồng Phong đã bồi thường, khắc phục hậu quả số tiền 420 triệu đồng. Gia đình bị hại đã có đơn xin bãi nại và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị can.

Theo VKSND tỉnh Gia Lai, bị can Nguyễn Hồng Phong đã phạm tội với tình tiết định tội là "trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng ma túy hoặc chất kích thích mạnh khác", quy định tại điểm b, khoản 2 điều 260 của Bộ Luật hình sự.