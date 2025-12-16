Truy tố 4 kẻ âm mưu đánh bom đêm Giao thừa ở Nam California

(VTC News) -

Giới chức liên bang Mỹ ngày 15/12 cho biết đã ngăn chặn kịp thời một âm mưu đánh bom phối hợp nhằm vào nhiều cơ sở kinh doanh tại Nam California vào đêm Giao thừa, sau khi bắt giữ 4 nghi phạm bị cáo buộc chuẩn bị thực hiện các vụ tấn công bằng thiết bị nổ tự chế.

Ảnh các nghi phạm trong âm mưu khủng bố tại cuộc họp báo ngày 15/12/2025 ở Los Angeles. (Ảnh: AP/Damian Dovarganes)

Theo Trợ lý thứ nhất Công tố viên Liên bang Bill Essayli, các nghi phạm bị bắt hôm 13/12 tại sa mạc Mojave, phía đông Los Angeles, khi đang diễn tập kế hoạch. Lực lượng chức năng cho biết đã can thiệp trước khi các đối tượng có thể lắp ráp hoàn chỉnh thiết bị nổ.

Bốn người bị truy tố gồm Audrey Illeene Carroll (30 tuổi), Zachary Aaron Page (32), Dante Gaffield (24) và Tina Lai (41), đều sinh sống tại khu vực Los Angeles.

Tại cuộc họp báo, giới chức công bố hình ảnh giám sát cho thấy các nghi phạm di chuyển nhiều vật thể nghi là vật liệu chế tạo bom tại một khu cắm trại trong sa mạc. Theo hồ sơ điều tra, nhóm nghi phạm khủng bố mang theo ống nhựa PVC nhiều kích cỡ, hóa chất nghi dùng cho thuốc nổ, cùng các vật liệu có thể dùng làm kíp nổ.

Hình ảnh giám sát cho thấy các nghi phạm bị bắt khi đang diễn tập kế hoạch đánh bom trên sa mạc Mojave, phía đông Los Angeles. (Nguồn: ABC7)

Công tố viên cho biết Carroll là người khởi xướng và đã soạn thảo một kế hoạch viết tay dài 8 trang, đặt tên là “Operation Midnight Sun”, trong đó nêu chi tiết từng bước chế tạo thiết bị nổ tự chế và liệt kê nhiều địa điểm mục tiêu tại các hạt Orange và Los Angeles.

Theo kế hoạch, các nghi phạm dự tính đặt ba lô chứa bom ống tại ít nhất 5 địa điểm kinh doanh và kích nổ đồng loạt vào đúng thời khắc giao thừa. Thời điểm này được cho là thuận lợi vì tiếng ồn và các hoạt động ăn mừng có thể khiến các vụ nổ khó bị phát hiện ngay lập tức.

Nhà chức trách cho biết các địa điểm bị nhắm tới là cơ sở của hai doanh nghiệp lớn có hoạt động liên quan đến thương mại liên bang, song hiện chưa công bố tên cụ thể.

Hồ sơ điều tra cũng cho thấy hai thành viên trong nhóm từng thảo luận kế hoạch tấn công trong tương lai nhằm vào các đặc vụ và phương tiện của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) bằng bom ống vào năm 2026.

FBI cho biết đã quyết định phục kích khi các nghi phạm đang diễn tập gần khu vực Twentynine Palms, bang California.

“Các nghi phạm đã có đầy đủ các thành phần cần thiết để chế tạo một thiết bị nổ hoạt động được”, công tố viên Essayli nói.

Khám xét nơi ở của một số nghi phạm, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ các tấm áp phích mang tính cực đoan, chống chính phủ, nhiều tài liệu liên quan đến kế hoạch đánh bom và các vật dụng phục vụ việc chế tạo thiết bị nổ.

Cảnh sát trưởng Los Angeles Jim McDonnell khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên bang và địa phương là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn vụ việc. “Việc phá vỡ thành công âm mưu này cho thấy hiệu quả của công tác phối hợp nhằm bảo đảm an toàn cho cộng đồng”, ông nói.

Bốn nghi phạm đã ra hầu tòa tại Los Angeles ngày 15/12, đối mặt với các cáo buộc gồm âm mưu phạm tội và tàng trữ thiết bị hủy diệt. Giới chức cho biết có thể sẽ bổ sung thêm cáo trạng trong thời gian tới.