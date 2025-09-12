Truy tố 2 cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng cùng 26 đồng phạm

(VTC News) -

VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 28 bị can trong vụ án Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ xảy ra tại nhiều cơ quan tố tụng, trong đó có TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, TAND tỉnh Đắk Lắk, TAND tỉnh Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), cùng một số đơn vị ở Thừa Thiên Huế, Gia Lai và các cơ quan thi hành án.

Các bị can gồm 10 cựu lãnh đạo, thẩm phán, công chức tòa án; 3 cựu KSV; 2 chấp hành viên cơ quan thi hành án; 4 luật sư và 9 cá nhân là bị cáo, đương sự hoặc người nhà bị cáo.

Trong đó, ông Phạm Việt Cường (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), ông Phạm Tấn Hoàng (cựu Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng), ông Nguyễn Tấn Đức (cựu Chánh tòa Hình sự TAND Đắk Lắk) và ông Vũ Văn Tú (cựu thẩm phán TAND Đắk Lắk) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Ông Lê Phước Thạnh (cựu KSV cao cấp, nguyên Phó Viện trưởng VKS án hành chính - kinh doanh - thương mại, VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng) bị truy tố về hai tội Nhận hối lộ và Môi giới hối lộ.

Bị can Phạm Việt Cường trước khi bị khởi tố.

Cáo trạng thể hiện, ông Phạm Việt Cường, nguyên Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Đà Nẵng, bị cáo buộc lợi dụng chức vụ để nhận hối lộ tổng cộng 970 triệu đồng nhằm can thiệp, giải quyết 5 vụ án theo yêu cầu của người đưa hối lộ.

Trong đó, ông Cường nhận 400 triệu đồng để xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án dân sự phúc thẩm của TAND Đà Nẵng và giữ nguyên bản án sơ thẩm; 220 triệu đồng để giảm hình phạt tù cho các bị cáo trong một vụ án hình sự; 100 triệu đồng để hứa giúp một bị cáo được hưởng án treo ở giai đoạn phúc thẩm; và 100 triệu đồng để ban hành kháng nghị giám đốc thẩm hủy bản án dân sự phúc thẩm của TAND Gia Lai, giữ nguyên bản án sơ thẩm của TAND Pleiku.

Trụ sở TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Ngoài ra, có 2 vụ ông Cường không thực hiện được theo thỏa thuận do cấp có thẩm quyền chỉ đạo khác, nên đã trả lại 550 triệu đồng cho người đưa hối lộ.

Đối với ông Thạnh, VKS xác định bị can này nhận hối lộ 400 triệu đồng, đồng thời môi giới hối lộ trong 2 vụ án với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Ông Phạm Tấn Hoàng bị cáo buộc đã nhận 220 triệu đồng để tác động, đưa phán quyết có lợi cho người đưa tiền trong một bản án hình sự phúc thẩm và một bản án sơ thẩm của TAND Cấp cao tại Đà Nẵng.

Cựu Chánh tòa hình sự TAND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu thẩm phán TAND tỉnh Đắk Lắk Vũ Văn Tú lần lượt bị cáo buộc nhận 315 triệu đồng và 270 triệu đồng.