Bộ Công an tìm người liên quan vụ cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ

(VTC News) -

Ngày 18/8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03) thông tin đang tìm những người liên quan để phục vụ điều tra vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) và các đơn vị có liên quan.

Theo điều tra, quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long và một số doanh nghiệp đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, C03 đề nghị người lao động (thân nhân người lao động) đã được các đơn vị nêu trên đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nếu có yêu cầu, đề nghị về việc thu nộp tiền thì đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ban hành.

Cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Người bị hại điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội trước ngày 31/10/2025 để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người lao động không có yêu cầu đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Trước đó, ngày 3/6 và ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Nhận hối lộ; đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (khi bị khởi tố là Thứ trưởng Bộ Nội vụ); Tống Hải Nam, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Nguyễn Gia Liêm, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước; Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về tội Nhận hối lộ, quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

C03 đã tổ chức điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (cũ) chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ này và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật.

C03 đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.