Truy tìm kẻ hành hung tài xế buýt sau va chạm giao thông ở Hà Nội

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang truy tìm Phan Xuân Phúc (sinh năm 1991), thường trú tại xã Đoài Phương, TP Hà Nội), người liên quan vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã này ngày 14/12.

Hôm đó, Công an xã Đoài Phương tiếp nhận tin báo về việc khoảng 12h40 cùng ngày, chiếc xe buýt tuyến 67 dừng đỗ tại khu vực thôn Nhà Thờ thì xảy ra va chạm với một ô tô khác. Sau đó, tài xế buýt bị hành hung và bị thương.

Phan Xuân Phúc.

Đại diện Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, xe buýt mang biển kiểm soát 29F-002.xx do lái xe Phạm Tiến V. cầm lái đang dừng tại điểm đón, trả khách thôn Nhà Thờ (xã Đoài Phương) thì một ô tô con bất ngờ lùi và quay đầu và va chạm vào phần đuôi xe buýt.

Sau va chạm, tài xế xe buýt xuống kiểm tra và trao đổi với tài xế ô tô con nhưng bị 4 thanh niên ngồi trên chiếc xe đó đe dọa. Trước tình huống căng thẳng, anh V. quay lại xe buýt để báo cáo sự việc cho nhân viên điều hành và xin hướng xử lý.

Một thanh niên lên xe buýt, tiếp tục đe dọa. Khi lái xe dùng điện thoại chụp hình người này làm bằng chứng thì bị hành hung.

Nam tài xế xe buýt bị đánh thương tích.

Khi nhận được thông tin, nhân viên điều hành giám sát khu vực Sơn Tây đến hiện trường, báo cáo Công an xã Đoài Phương, đồng thời phối hợp đưa anh V. đi cấp cứu. Người lái xe buýt bị thương vùng mặt, chảy nhiều máu, đang được điều trị và theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Quân y 105.

Công an xác minh người hành hung lái xe là Phan Xuân Phúc nhưng chưa xác định được Phúc đang ở đâu.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm Phan Xuân Phúc. Ai biết hoặc nhìn thấy người này ở đâu cần báo ngay cho đơn vị qua số điện thoại 0977566768.