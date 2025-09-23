Bắt giam 3 kẻ hành hung người hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Ngày 23/9, Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong vụ hành hung người hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông.

Ba kẻ bị khởi tố về tội “Cố ý gây thương tích” gồm: Trịnh Đình Luân (SN 1991), Trịnh Đình Long (SN 1994, em trai Luân), cùng trú tại thôn Lập Ái, xã Đại Lai, tỉnh Bắc Ninh và Triệu Xuân Tiến (SN 1997), trú tại thôn Nặm Đét, xã Bảo Nhai, tỉnh Lào Cai.

Trịnh Đình Luân (bên trái) và Trịnh Đình Long tại cơ quan điều tra.

Khoảng 18h30 ngày 7/9, anh Trần Văn Cường (SN 1991, Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện Trúc Minh) tổ chức bữa cơm liên hoan tại nhà riêng ở khu phố Từ Phong, phường Bồng Lai, tỉnh Bắc Ninh.

Sau bữa tiệc, nhóm người gồm Trịnh Đình Luân, Trịnh Đình Long, Triệu Xuân Tiến và một số người khác rủ nhau đi hát tại quán karaoke HD nằm trên Quốc lộ 18. Anh Cường và một người khác về nhà ngủ.

Đến khoảng 22h20, Luân lái xe máy biển kiểm soát 37F1-047.83 chở Nguyễn Đức Minh (SN 1997, trú tại phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng) ra về. Khi đến khu vực đê hữu sông Đuống thuộc địa phận thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, do say rượu và mất kiểm soát, Luân lái xe đi sát mép đường và tự gây tai nạn. Cả hai người bị thương nhẹ và nằm tại hiện trường.

Công an tỉnh đọc quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Triệu Xuân Tiến. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Hơn 23h cùng ngày, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, Bắc Ninh) lái ô tô đi qua hiện trường, phát hiện sự việc nhưng không thể hỗ trợ ngay do đang chở vợ từ bệnh viện về. Ít phút sau khi đưa người nhà về, anh Vĩnh quay lại hiện trường cùng anh Nguyễn Bá Thành (SN 1993), anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988) và anh Nguyễn Đức Đại (SN 1987), cùng trú tại thôn Vạn Ty, giúp đỡ sơ cứu người bị nạn.

Tại hiện trường, nhóm của anh Vĩnh nhận thấy hai người bị thương không cần cấp cứu khẩn cấp và được thông báo rằng người nhà đang đến đón, nên đứng lại hỗ trợ cảnh báo cho người đi đường. Khoảng vài phút sau, Trịnh Đình Long chở Vi Văn Nụi (SN 1979, trú tại xã Châu Lý, tỉnh Nghệ An) đến hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh cắt từ clip)

Khi đến nơi, Long có biểu hiện kích động, hiểu lầm nhóm anh Vĩnh là người gây tai nạn nên đã lao vào hành hung. Nụi can ngăn nhưng không thành.

Sau đó, Luân, Tiến và Long tiếp tục đuổi đánh các anh Vĩnh, Trung, Thành, Đại. Vụ việc khiến anh Vĩnh và anh Trung bị thương nặng, phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Nhân. Anh Thành và anh Đại bị thương phần mềm, tự điều trị tại nhà.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Nịnh vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã có hành vi “Cố ý gây thương tích” với tính chất côn đồ, gây hậu quả nghiêm trọng.

Vụ án đang được công an tiếp tục điều tra, xử lý.