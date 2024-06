Truy bắt nhóm 'quái xế' không bằng lái, đánh võng trên đường phố Huế

(VTC News) -

Ngày 12/6, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Tổ công tác đặc biệt 1311 của đơn vị vừa bắt giữ nhóm thiếu niên chạy xe mô tô lạng lách, đánh võng trên đường phố, gây mất an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông và bức xúc cho người đi đường.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 8/6 tại đường Hà Nộ (phường Phú Nhuận, TP Huế), Tổ công tác đặc biệt 1311 phát hiện Trần Nhật Huyền điều khiển xe máy chở Phạm Văn Minh (cùng sinh năm 2009, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách đánh võng.

Lãnh đạo Công an TP Huế đang làm việc với Trần Nhật Huyền và Phạm Văn Minh. (Ảnh: Công Quang)

Tổ công tác sau đó đuổi theo và bắt giữ được Huyền và Minh. Qua làm việc, các cán bộ Công an TP Huế xác định nhóm này còn thêm 4 thiếu niên khác vẫn đang điều khiển xe máy lạng lách trên các tuyến đường của TP Huế. Sau khi truy xét, Công an TP Huế bắt giữ 4 thiếu niên còn lại gồm: Trần Mậu Nhật Cường, Hồ Nhật Quang Trí, Nguyễn Văn Chu Tiến, Bùi Nhật Huy (cùng sinh năm 2009, trú thị xã Hương Trà).

Tổ công tác 1311 lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ với các lỗi không có bằng lái xe, không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, đánh võng...đối với các thiếu niên trên.

Nhóm thiếu niên lái xe lạng lách, đánh võng gây mất trật tự, an toàn giao thông làm người đi đường bức xúc. (Ảnh: Công Quang)

Công an TP Huế cho biết, Tổ công tác đặc biệt 1311 là lực lượng chuyên tuần tra hàng đêm cho đến sáng sớm hôm sau. Trong đó, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm đường phố, xử lý số thanh thiếu niên càn quấy gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng và vi phạm nồng độ cồn…

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Tổ đặc biệt 1311 phát hiện 27 vụ việc liên quan đến hình sự, ma túy; phát hiện xử lý hơn 600 trường hợp có hành vi vi phạm nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm…