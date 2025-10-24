Bắt nghi phạm giết người đang lẩn trốn trên xe khách

Khoảng 11h20 trưa 24/10, Đội Tuần tra, Kiểm soát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được chỉ đạo về việc có đối tượng liên quan đến vụ án "Giết người" trên xe ô tô khách biển kiểm soát 77B-022.31 (nhà xe Thành Danh).

Đây là nghi phạm trong vụ án xảy ra vào 19h30 ngày 23/10/2025 tại tổ dân phố 2, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc này, xe khách đang di chuyển theo hướng từ xã Bờ Y đi xã Đăk Mar (tỉnh Quảng Ngãi) trên đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14).

Nghi phạm Mai Xuân Tùng bị Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt khi đang trốn trên một xe khách (Ảnh: Công an Quảng Ngãi)

Sau khi tiếp nhận thông tin, Chỉ huy Đội Tuần tra, Kiểm soát giao thông số 2 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tổ công tác phối hợp với Công an xã Đăk Tô, bố trí lực lượng chốt chặn tại Km1509+500, đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi. Lúc 11h36 trưa 24/10, tổ công tác phát hiện, dừng kiểm tra xe khách biển kiểm soát 77B-022.31 để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện một hành khách có đặc điểm nhận dạng trùng khớp với thông tin từ đơn vị nghiệp vụ. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng khống chế và bắt giữ đối tượng. Qua khai thác nhanh, người này khai tên Mai Xuân Tùng (48 tuổi, trú tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là người đã gây ra vụ án "Giết người" xảy ra tối 23/10.

Tổ công tác đưa đối tượng về Công an xã Đăk Tô và giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, tối 23/10, tại khu phòng trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi (trước đây là huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum), xảy ra vụ chém người khiến 2 người bị thương nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kon Tum.

Theo đó, khoảng 19h tối 23/10, một người đàn ông cầm rựa xông vào phòng trọ nơi bà Nguyễn Thị Thuận (47 tuổi, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông Võ Chí Hiếu (37 tuổi, trú tỉnh Cà Mau) đang ở rồi chém liên tiếp khiến cả 2 bị thương.

Bà Nguyễn Thị Thuận bị thương vùng mặt, đầu; ông Võ Chí Hiếu bị thương ở vùng bụng. Cả hai được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Kon Tum.