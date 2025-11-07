Bắt giữ kẻ cướp tiệm vàng ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Chiều 7/11, ông Hoàng Minh Hùng, Chủ tịch UBND xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ cướp tiệm vàng.

Theo đó, trưa cùng ngày, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi vào tiệm vàng Hạnh Thúy (xã Trại Cau) rồi giả vờ hỏi mua và xem dây chuyền.

Nam thanh niên bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi cướp tiệm vàng.

Lợi dụng lúc chủ tiệm sơ hở, người này bất ngờ giật lấy sợi dây chuyền vàng rồi bỏ chạy ra ngoài nhưng nhanh chóng bị người dân truy đuổi, khống chế.

Thông tin ban đầu, đối tượng cướp tiệm vàng sinh năm 2006, trú tại xã Nam Hòa (Thái Nguyên). Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, ngày 22/10, tại tiệm vàng Bình Hương ở khu Cẩm Phú 7A, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh cũng bị một nam thanh niên lao vào cướp giật chiếc nhẫn trọng lượng 3 chỉ loại vàng 999 (ký hiệu Bình Hương trên nhẫn), giá trị hơn 45 triệu đồng.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh chiều 22/10 gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2001, trú tại khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông). Được sự vận động của Công an phường Cửa Ông, thanh niên này đã ra đầu thú.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm cướp giật tại các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, công an các địa phương khuyến cáo người dân và chủ tiệm vàng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa.

Lực lượng chức năng đề nghị các cơ sở kinh doanh lắp đặt hệ thống camera an ninh, chuông báo động, hạn chế trưng bày số lượng lớn vàng tại quầy.

Người dân khi phát hiện đối tượng khả nghi quanh khu vực tiệm vàng cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra.