Truy bắt kẻ chém thanh niên 18 tuổi tử vong ở Bình Dương

Hôm nay (6/5), Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP Tân Uyên đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường Hội Nghĩa, TP Tân Uyên vào tối 5/5. Nạn nhân được xác định là Đ.Q.D (18 tuổi, quê Cà Mau).

Nạn nhân tử vong tại bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, tối 5/5, D. được người dân cùng lực lượng công an địa phương đưa vào Trung tâm Y tế TP Tân Uyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị chém nhiều nhát trên người. Do vết thương quá nặng, D. đã không qua khỏi.

Theo lời kể của một số người dân, trước khi xảy ra vụ việc, D. đã có mâu thuẫn và xảy ra cãi vã với một người đàn ông khác. Người này đã dùng hung khí chém D. nhiều nhát rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường để khám nghiệm và điều tra.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương đang tập trung truy bắt hung thủ và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.