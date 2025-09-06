Trường xin lỗi khi công khai chi tiết hoàn cảnh gia đình học sinh khó khăn

(VTC News) -

Trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà nhân dịp khai giảng năm học mới 2025-2026. Đáng nói, danh sách này được trình chiếu công khai trên màn hình LED lớn, trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời trong lễ khai giảng.

Trường gây tranh cãi khi công khai chi tiết hoàn cảnh gia đình học sinh khó khăn. (Ảnh: Mạng xã hội)

Sự việc lập tức thu hút sự quan tâm lớn của dư luận, tạo nên nhiều tranh cãi. Một số người cho rằng việc công bố công khai như vậy thể hiện sự minh bạch, tránh tình trạng thắc mắc, khiếu nại trong quá trình trao quà hỗ trợ.

Tuy nhiên, không ít ý kiến bày tỏ lo ngại, cho rằng cách làm này thiếu sự tinh tế và có thể gây tổn thương về mặt tâm lý đối với chính các em học sinh có tên trong danh sách.

"Giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là việc làm đáng quý, nhưng cần kín đáo, nhân văn. Không ai muốn hoàn cảnh riêng tư của mình bị phơi bày trước hàng trăm, hàng nghìn người như thế"; "Thiếu sự tế nhị và tôn trọng bản thân cũng như hoàn cảnh của học sinh! Đáng phê phán!" hay "Của cho không bằng cách cho"... là những bình luận của cộng đồng mạng khi theo dõi sự việc.

Theo tìm hiểu, sự việc diễn ra tại trường Tiểu học Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội). Sau khi nhận về nhiều ý kiến trái chiều, trường công khai đăng lời xin lỗi trên fanpage chính thức, thừa nhận sơ suất lớn khi trình chiếu công khai danh sách học sinh có hoàn cảnh khó khăn lên màn hình trước toàn thể học sinh, phụ huynh và khách mời tham dự.

"Nhà trường nhận thức sâu sắc rằng đây là sai sót rất đáng tiếc và cũng là bài học đắt giá để nhà trường hoàn thiện hơn trong công tác tổ chức và giáo dục. Trân trọng xin lỗi và cảm ơn!", trường Tiểu học Thái Thịnh viết.

Theo dõi sự việc, lãnh đạo một trường THCS ở Hà Nội cho rằng, thay vì công khai trên diện rộng, nhà trường nên lựa chọn hình thức thông báo nội bộ, chia sẻ trong hội đồng nhà trường hoặc gửi riêng tới phụ huynh. Như vậy vừa đảm bảo minh bạch, vừa giữ được sự tôn trọng và an toàn tâm lý cho học sinh.

Theo vị này, ở lứa tuổi tiểu học, trẻ em thường rất nhạy cảm với ánh nhìn của bạn bè. Việc bị nêu chi tiết hoàn cảnh khó khăn của gia đình dễ khiến các em rơi vào tâm lý mặc cảm, xấu hổ, thậm chí trở thành đối tượng bị trêu chọc, từ đó ảnh hưởng đến sự tự tin và quá trình phát triển tâm lý sau này.

"Hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn là việc làm cần thiết và nhân văn, nhưng cách thực hiện phải phù hợp, tinh tế và thể hiện đúng tinh thần của ngành giáo dục. Đó là vừa chăm lo đến đời sống vật chất, vừa bảo vệ nhân phẩm và sự phát triển lành mạnh của trẻ", vị này nói.