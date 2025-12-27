Trưởng Công an xã ở Khánh Hòa kể đêm cứu 80 người dân khỏi lũ dữ

(VTC News) -

Sáng 27/12, trong không khí trang trọng của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, câu chuyện về Thượng tá Lê Văn Thọ - Trưởng Công an xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) gây xúc động cho các đại biểu tham dự. Đó là minh chứng sống động cho tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ" giữa thời bình.

Thượng tá Lê Văn Thọ giao lưu tại Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ XI.

Do ảnh hưởng của tình hình mưa kéo dài vào giữa tháng 11/2025, địa bàn xã Diên Khánh phải hứng chịu đợt ngập lụt cục bộ nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về tài sản và đe dọa trực tiếp đến an toàn của người dân. Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa, Thượng tá Lê Văn Thọ chỉ huy đơn vị ứng trực 100% quân số, phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh trật tự cơ sở và dân quân tự vệ.

Các tổ công tác lập tức được triển khai chốt chặn tại những tuyến giao thông ngập sâu, kiên quyết không để người dân qua lại khu vực nguy hiểm, đồng thời thành lập các mũi cứu hộ để di dời người và tài sản.

Nhớ lại những ngày đêm "chiến đấu" với thiên tai, Thượng tá Thọ cho biết, cao điểm là giai đoạn từ ngày 17-22/11, mưa lũ diễn biến cực đoan. Quán triệt phương châm "4 tại chỗ" (lực lượng, phương tiện, hậu cần và chỉ huy tại chỗ), lực lượng Công an xã chủ động rà soát, tận dụng các phương tiện ghe, xuồng nhỏ của người dân địa phương và phao cứu sinh để di dời khoảng 500 người ra khỏi vùng trũng thấp.

Tuy nhiên, tình huống trở nên đặc biệt nguy cấp vào đêm 19/11. Lúc 20h, mực nước lên quá nhanh, Thượng tá Lê Văn Thọ liên hệ với Công an tỉnh để xin hỗ trợ cano. 21h, chiếc cano của Công an tỉnh được đưa đến nhưng do nước lũ, chỉ tiếp cận được địa điểm cách trụ sở Công an xã Diên Khánh khoảng 2km.

"Lúc đó, tôi đang cầm điện thoại thì rất nhiều người dân điện thoại kêu cứu, tôi nóng lòng quá. Tôi quyết tâm bằng mọi giá, mọi cách phải tiếp cận được chiếc cano đó để cứu dân càng sớm càng tốt", vị Trưởng Công an xã nhớ lại.

Đến 22h, khu vực mất điện và mất sóng điện thoại. Trong đêm tối, mưa lũ, Thượng tá Thọ cùng một cán bộ tại Phòng CSGT (Công an tỉnh Khánh Hòa) bơi 2km để lấy cano ứng cứu người dân.

Sau đó, nhờ sự hỗ trợ kịp thời của xe cứu hộ Sư đoàn 377 đi ngang qua, họ đã đưa được phương tiện vào vùng rốn lũ. Tiếp cận khu vực người dân bị mắc kẹt do mưa lũ, họ ưu tiên cứu người già và trẻ nhỏ trước, các thanh niên được khuyến cáo trèo lên nóc nhà để đảm bảo an toàn.

Cuộc giải cứu diễn ra nghẹt thở giữa dòng nước xoáy. Chiếc cano vốn chỉ có tải trọng 5-7 người, nhưng trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc, có những chuyến các anh phải "gánh" tới 10-12 người, ưu tiên người già, trẻ em và phụ nữ.

"Đến những điểm nước xoáy, cano suýt lật, buộc chúng tôi phải nhảy xuống, rất nguy hiểm bởi xung quanh có nhiều hàng rào dây thép gai. Rất may là không cán bộ, chiến sĩ nào bị thương. Đến sáng hôm sau, chúng tôi đã đưa được 70-80 người dân ra khỏi vùng bị nước lũ cô lập", Thượng tá Lê Văn Thọ kể.

Đặc biệt, câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của người chiến sĩ công an càng trở nên cảm động khi Thượng tá Thọ chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình trong cơn lũ.

Trong những ngày ứng trực bão lũ, một lần đi qua hẻm nhà, Thượng tá Lê Văn Thọ được đồng đội "yêu cầu" phải về qua nhà thăm vợ, con. Nhìn mực nước đó, kết hợp nhà có gác lửng và các con đều biết bơi, Thượng tá Thọ yên tâm cùng đồng đội tiếp tục đi ứng cứu người dân.

"Chúng tôi thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ vì nước quên thân, vì dân phục vụ và gần đây nhất là lời căn dặn của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với lực lượng Công an, đó là lúc dân cần, lúc dân khó thì có Công an", Thượng tá Lê Văn Thọ chia sẻ.

Từ thực tiễn cứu hộ, cứu nạn trong tình huống khẩn cấp bão lũ vừa qua, Trưởng Công an xã Diên Khánh đề xuất một sáng kiến nhằm giảm tối đa thiệt hại khi có tình huống tương tự. Đó là, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an xã sẽ nắm được trong khu vực có bao nhiêu ngôi nhà cao tầng, bao nhiêu gia đình có thuyền, bè, bao nhiêu người biết bơi.

Đến khi tình huống khẩn cấp, chính quyền địa phương sẽ thông báo đến người dân để người dân di chuyển nhanh chóng đến các điểm an toàn, hạn chế tối đa thiệt hại.

Thượng tá Lê Văn Thọ (ảnh lớn) cùng lực lượng công an, quân đội di dời người và tài sản tại vùng ngập úng.

Cũng trong phần giao lưu, vị Trưởng Công an xã mang trong mình dòng máu truyền thống cách mạng đã bày tỏ một nguyện vọng giản dị nhưng thiêng liêng.

Anh mong muốn được gặp bà Nguyễn Thị Bình - nguyên Phó Chủ tịch nước, để thay người cha quá cố (người từng trực tiếp bảo vệ bà Nguyễn Thị Bình khi bà dự Hội nghị Paris) gửi lời chúc sức khỏe đến bà, hoàn thành di nguyện mà cha anh chưa kịp thực hiện.

"Năm 2014, bố tôi từng ra dự lễ kỷ niệm 40 năm Hiệp định Paris nhưng chưa thực hiện được mong muốn gặp lại bà Nguyễn Thị Bình. Di nguyện của ông là được trực tiếp chúc bà mạnh khỏe, sống thọ qua ngưỡng bách niên. Nay ông đã qua đời, tôi rất hy vọng trong dịp này có thể được gặp bà để thay cha gửi lời chào và lời chúc sức khỏe, hoàn thành tâm nguyện của người đã khuất", Thượng tá Lê Văn Thọ xúc động nói.