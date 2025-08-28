Trước thềm Ngày hội lớn: Booth check-in SHB 'bùng nổ' sắc màu và tiếng cười

(VTC News) -

Trong tiết thu Hà Nội vừa hửng sáng sau cơn mưa, không khí thành phố như rộn ràng hơn khi hàng nghìn người dân đổ ra đường đón xem lễ sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh. Trong không khí ấy, photobooth SHB trở thành “tọa độ yêu nước” thu hút đông đảo người dân check-in, lưu lại những khoảnh khắc rực rỡ trước thềm đại lễ.

Sau khi những cơn mưa nặng hạt do ảnh hưởng bão số 5 đi qua, Hà Nội như khoác lên mình tấm áo mới trong lành, mát dịu và căng tràn sức sống. Từng dòng người từ khắp ngả đường đã hối hả đổ về trung tâm Thủ đô, nơi diễn ra lễ sơ duyệt diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Trên những con phố, sắc đỏ rực rỡ của cờ hoa tung bay trong gió, tiếng reo hò xen lẫn tiếng trò chuyện rộn ràng, hòa quyện cùng giai điệu nhạc cách mạng vang lên từ khắp nẻo. Tất cả như hợp thành một bản hòa ca hùng tráng, vừa sôi động, vừa xúc động, làm thổn thức trái tim mỗi người dân trong ngày hội lớn của dân tộc.

Giữa khung cảnh ấy, photobooth SHB trên phố Tràng Thi, Hà Nội hiện lên nổi bật như một “tọa độ yêu nước” mới mẻ và đầy cảm hứng. Dưới ánh sáng vàng óng sau mưa, từng nhóm bạn trẻ, những gia đình nhiều thế hệ, thậm chí cả các bác lớn tuổi đều háo hức dừng chân, xếp hàng trong niềm vui phấn khởi để check-in.

Mỗi bức ảnh, mỗi nụ cười rạng rỡ lưu giữ nơi đây không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà còn là mảnh ghép chung góp phần khắc họa tinh thần đoàn kết và niềm tự hào bất diệt: “Hạnh phúc là người Việt Nam.”

Đặng Thu Hà cùng nhóm bạn khoác lên sắc đỏ, hào hứng tạo dáng trước ống kính. Mỗi cử chỉ giơ cao lá cờ, mỗi nụ cười rạng rỡ đều góp thêm nhịp đập rộn ràng cho ngày hội. “Booth SHB trang trí đẹp và ý nghĩa quá, bọn em liền xông vào check-in ngay! Không khí vừa trẻ trung, vừa khiến lòng tự hào dân tộc trào dâng” - Thu Hà chia sẻ với ánh mắt long lanh.

Sức hút từ không gian ấy lan tỏa mạnh mẽ, khiến nhiều người đi ngang không khỏi dừng chân, rồi nhanh chóng hòa vào dòng người xếp hàng, cùng chung vui niềm hân hoan đất nước.

Ngay bên cạnh, một người mẹ bế theo con nhỏ cũng tranh thủ dừng chân. Trong khi em bé đôi mắt sáng lên vì tò mò, người mẹ mỉm cười đầy trìu mến. “Tôi muốn lưu giữ cho con một tấm hình trong ngày lễ đặc biệt này. Sau này khi lớn lên, cháu sẽ biết mình đã từng hòa vào không khí tự hào của cả dân tộc”, chị chia sẻ.

Tiếng cười trong trẻo của em bé, hòa cùng nụ cười rạng rỡ của người mẹ, khiến bức ảnh chụp vội trước booth SHB trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ, chan chứa cả niềm vui lẫn tự hào.

Không chỉ dừng lại ở việc lưu giữ kỷ niệm qua những bức ảnh check-in, SHB còn mang đến cho người dân những món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Những chiếc quạt xinh xắn, dây đeo thẻ tiện dụng hay cuốn sổ tay in hình Tết Độc Lập được trao tận tay khách tham gia lan tỏa tinh thần yêu nước. Mỗi phần quà không chỉ mang giá trị sử dụng, mà còn trở thành một dấu ấn kỷ niệm ngày đại lễ trọng đại của dân tộc.

Một bác lớn tuổi sau khi check-in còn nán lại để nhận phần quà từ SHB. Bác nâng niu trên tay chiếc quạt hình Tết Độc Lập, đôi mắt ánh lên niềm xúc động. “Ngày lễ Quốc khánh năm nào tôi cũng ra đường để được hòa mình vào không khí tự hào của dân tộc. Hôm nay, ngoài niềm vui diễu hành, tôi còn có thêm món quà nhỏ để giữ làm kỷ niệm, thấy thật trân trọng”, bác chia sẻ.

Nụ cười hiền hậu, cái gật đầu chậm rãi của bác như lan tỏa sự ấm áp giữa không gian rộn ràng. Món quà giản dị ấy, trong tay một người từng đi qua nhiều thăng trầm của đất nước, bỗng trở nên giàu ý nghĩa hơn bao giờ hết.

Bên cạnh những phần quà nhỏ xinh, đội ngũ nhân viên SHB còn ân cần phát nước uống miễn phí cho người dân tham gia sự kiện. Những chai nước mát lạnh được trao tay giữa tiết trời oi nồng sau mưa không chỉ giúp xua tan cơn khát mà còn mang lại cảm giác được sẻ chia, quan tâm.

Không chỉ người dân, các cán bộ, nhân viên quản lý nhà nước đang làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự quanh khu vực lễ sơ duyệt cũng nhận được sự hỗ trợ chu đáo từ SHB. Hình ảnh những bóng áo cam thương hiệu SHB tay trao chai nước, tay nở nụ cười thân thiện, xen lẫn trong dòng người rộn ràng, đã trở thành một lát cắt đẹp đẽ, cho thấy tinh thần đồng hành cùng cộng đồng trong ngày hội lớn của dân tộc.

Hoạt động check-in, tương tác tại photobooth SHB là một trong rất nhiều điểm nhấn nằm trong khuôn khổ chiến dịch quy mô lớn “Hạnh phúc là người Việt Nam” của SHB với mong muốn khơi dậy giá trị truyền thống, lan tỏa tinh thần gắn kết dân tộc và gửi lời tri ân sâu sắc tới cộng đồng dịp Quốc khánh 02/9.

Điểm nổi bật là hơn 40.000 phần quà độc đáo mang thông điệp 80 năm Độc lập, được Ngân hàng trao tận tay khách hàng trong mỗi giao dịch tài chính thường nhật như mở tài khoản, gửi tiết kiệm, đầu tư hay đăng ký dịch vụ ngân hàng số. Với ý tưởng “mỗi giao dịch là một niềm vui”, SHB mong muốn biến những hoạt động quen thuộc tại quầy thành trải nghiệm gắn liền với cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc.

Đặc biệt, SHB gửi tặng những phần quà ý nghĩa tới khách hàng sinh năm 1945 hoặc có ngày sinh trùng với Tết Độc lập. Riêng những công dân chào đời đúng ngày 02/9/1945 sẽ được nhận trọn bộ sưu tập “Hạnh phúc là người Việt Nam” – biểu tượng gắn kết thiêng liêng giữa hành trình Tổ quốc và cuộc đời mỗi con người trong kỷ nguyên độc lập, tự do.

Đại diện SHB chia sẻ: “Chúng tôi thực sự xúc động khi chứng kiến đông đảo người dân, từ các em nhỏ, bạn trẻ cho tới các bác lớn tuổi, đều hào hứng dừng chân check-in và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ tại photobooth của SHB. Với chúng tôi, đây không chỉ là một hoạt động tương tác thương hiệu, mà còn là cách để kết nối cộng đồng trong bầu không khí hân hoan, tự hào của Quốc khánh. Mỗi nụ cười, mỗi bức ảnh tại đây chính là minh chứng sống động cho tinh thần đoàn kết và niềm hạnh phúc được là người Việt Nam.”

Không khí lễ hội tại photobooth SHB mới chỉ là điểm khởi đầu. Xuyên suốt bốn ngày lễ từ 30/8 đến 2/9, SHB tiếp tục mang đến cho người dân Thủ đô nhiều hoạt động sôi nổi và gắn kết. Tại khu vực Bờ Hồ, Tràng Thi, khách tham gia có thể check-in chụp ảnh tại booth để bốc thăm trúng thưởng, thử sức với những câu hỏi đố vui về ngày Quốc khánh 2/9 để nhận quà, hay trải nghiệm dịch vụ chụp ảnh lấy liền lưu giữ ngay khoảnh khắc kỷ niệm.

Những hoạt động này không chỉ tạo thêm niềm vui bất ngờ cho người dân trong dịp lễ lớn, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc theo cách gần gũi, trẻ trung và đầy sáng tạo.