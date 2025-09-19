Trước giờ xuất cảnh, du khách Nga được Công an Huế trả tiền, hộ chiếu đánh rơi

(VTC News) -

Ngày 19/9, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Kim Long trao trả hộ chiếu và tài sản mà du khách Klimov Pavel (SN 1973, quốc tịch Nga) đánh rơi trong quá trình lưu trú, tham quan tại Huế.

Khoảng 17h ngày 18/9, trong khi làm nhiệm vụ tại tuyến đường đi bộ ven sông Hương, cán bộ Công an phường Kim Long nhận được tin báo có người dân nhặt được hộ chiếu nước ngoài cùng số tiền 600.000 đồng.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế trao trả tiền, hộ chiếu mà du khách người Nga đánh rơi. (Ảnh: CACC)

Sau đó, Công an phường Kim Long khẩn trương phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Huế xác minh, phát hiện chủ sở hữu tài sản trên là ông Klimov Pavel, lưu trú tại khách sạn Shark Hostel, số 01/28 Võ Thị Sáu, phường Thuận Hóa, TP Huế.

Các thủ tục trao trả được thực hiện ngay trong ngày 19/9, ngay trước thời điểm ông Pavel dự kiến rời khỏi Việt Nam.

Xúc động bày tỏ sự biết ơn khi nhận lại tài sản, ông Klimov Pavel nói sẽ chia sẻ câu chuyện này với bạn bè, thân nhân để mọi người biết đến sự thân thiện, tận tụy của con người Huế và lựa chọn thành phố này làm điểm đến du lịch.

Đầu tháng 9, Phòng An ninh Kinh tế Công an TP Huế cũng trao trả điện thoại iPhone 14 Pro bị đánh rơi cho chị Mii Uchino (SN 1999, quốc tịch Nhật Bản, sinh viên trường Đại học Tsukuba, thời điểm đó đang tham gia hội thảo tại ĐH Huế).

Cụ thể, khoảng 11h ngày 1/9, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp, gần khu vực Trung tâm thương mại Aeon Mall (phường An Cựu), trên đường làm nhiệm vụ, tổ công tác nhặt được chiếc điện thoại iPhone 14 Pro. Qua xác minh, cơ quan an ninh xác định người đánh rơi điện thoại là chị Mii Uchino, đang trú tại số 5 đường Lương Thế Vinh (phường Thuận Hóa) và thực hiện các thủ tục để trao trả.