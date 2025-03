Người đàn ông đạp xích lô trả tài sản nhặt được cho du khách New Zealand

(VTC News) -

Công an phường Phú Hội (quận Thuận Hóa, TP Huế) vừa thực hiện trao trả lại tài sản cho ông O’Graday Lawrence (sinh 1962, quốc tịch New Zealand) bị đánh rơi trong quá trình du lịch tại TP Huế.

Theo Công an phường Phú Hội, lúc 20h55 ngày 03/3, anh Giáp Phương Hùng (sinh 1979, làm nghề đạp xích lô, trú phường Hương Sơ, quận Phú Xuân, TP Huế) nhặt được 1 chiếc ví da màu đen tại đường Nguyễn Công Trứ (phường Phú Hội, quận Thuận Hoá, TP Huế) bên trong có giấy tờ tuỳ thân và tiền mặt.

Anh Giáp Phương Hùng trả lại tài sản cho ông O’Graday Lawrence. (Ảnh: Phan Bé)

Sau đó, anh Hùng mang đến Công an phường Phú Hội giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được nhờ Công an tìm trả lại cho người đánh rơi.

Công an phường Phú Hội nhanh chóng thực hiện xác minh và mời ông O’Graday Lawrence đến trụ sở Công an phường để làm thủ tục trao trả lại tài sản.

Nhận lại được tài sản và giấy tờ bị mất, ông O’Graday Lawrence bày tỏ niềm vui và cảm kích trước hành động đẹp của anh Giáp Phương Hùng. Đồng thời cảm ơn Công an phường Phú Hội tích cực xác minh, tìm kiếm trả lại tài sản.

Ông O’Graday Lawrence bày tỏ sự tin tưởng rằng mình có thể tiếp tục chuyến hành trình ở TP Huế một cách bình yên và an toàn.

Hôm qua (3/3), Công an phường An Cựu (quận Thuận Hóa, TP Huế) cũng hỗ trợ và hướng dẫn em Nguyễn Văn Hùng (SN 2003, trú phường An Cựu - sinh viên trường Đại học Khoa học - Đại học Huế) thực hiện các thủ tục để trao trả số tiền 219 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản.

Trước đó, cuối tháng 2/2025, em Hùng nhận được cuộc gọi từ gia đình thông báo có anh Phan Xuân Tùng (trú TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) chuyển vào tài khoản Hùng số tiền 219 triệu đồng. Do tài khoản Hùng không đăng ký tin nhắn biến động nên Hùng không biết sự việc này.

Sau khi được người nhà thông báo, Hùng ra quầy ATM kiểm tra thì phát hiện có số tiền 219 triệu đồng gửi vào tài khoản mình.

Sau đó, Hùng đến Công an phường An Cựu trình báo sự việc. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã xác minh chủ nhân số tiền trên đúng là anh Phan Xuân Tùng và đồng thời hướng dẫn Hùng thực hiện các thủ tục để trao trả lại cho anh Tùng do chuyển nhầm.