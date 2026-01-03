Trước chuyến đi đầu năm, ô tô cần được kiểm tra những gì?

(VTC News) -

Theo anh Nguyễn Đình Tân, kỹ thuật viên của chuỗi dịch vụ bảo dưỡng và kiểm định xe Nhật Bản - Kobac Cars, trước mỗi hành trình dài ngày, chủ xe thường hay quên hoặc chủ quan với ba hạng mục cơ bản nhưng vô cùng quan trọng: dầu máy, nước làm mát và dầu phanh.

Với dầu máy, chủ xe có thể tự kiểm tra bằng que thăm dầu trong khoang động cơ. Mức dầu đạt yêu cầu khi nằm giữa hai vạch Min - Max, tốt nhất là ở nửa trên. Không chỉ mức dầu, màu sắc và chất lượng dầu cũng cần được chú ý: dầu quá đen, có mạt kim loại là dấu hiệu đã xuống cấp, cần thay sớm.

Kiểm tra bằng que thăm dầu. (Ảnh: Kỳ Anh)

Nước làm mát là hạng mục thứ hai cần kiểm tra, nhưng anh Tân lưu ý chỉ nên kiểm tra khi xe đã nguội hoàn toàn. Nếu mở nắp bình nước khi xe đang nóng, áp suất cao có thể khiến nước làm mát phun mạnh, gây bỏng rất nguy hiểm - giống như mở nắp nồi áp suất. Mức nước làm mát cần nằm trong giới hạn quy định trên bình chứa, tùy thiết kế từng hãng xe.

Với dầu phanh, việc kiểm tra đòi hỏi kỹ hơn một chút. Chủ xe có thể dùng đèn pin soi vào bình dầu phanh để quan sát mức và màu dầu. Dầu phanh đạt chuẩn thường có màu vàng trong như mật ong.

Nếu dầu chuyển sang màu nâu sẫm hoặc ánh đen, cần thay ngay, bởi dầu phanh kém chất lượng có thể gây sôi khi di chuyển đường dài, dẫn tới nguy cơ bục ống dầu và mất phanh - tình huống cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài việc kiểm tra áp suất, anh Tân cho biết chủ xe nên quan sát độ mòn của lốp thông qua vạch báo mòn được thiết kế sẵn trên bề mặt lốp. Khi bề mặt lốp mòn ngang bằng vạch này, lốp đã đến hạn thay thế.

Kiểm tra độ mòn của lốp. (Ảnh: Kỳ Anh)

Lốp quá mòn sẽ giảm độ bám đường, khả năng thoát nước kém, đặc biệt nguy hiểm khi chạy tốc độ cao trên cao tốc hoặc đường trơn ướt, dễ gây trượt và mất lái.

Một sự cố phổ biến khác là xe để lâu ngày không sử dụng thì không thể khởi động. Trong trường hợp ắc quy yếu hoặc hết điện, giải pháp là cứu hộ câu bình và đưa xe về xưởng để kiểm tra sâu hơn.

Các hãng xe thường khuyến cáo thay ắc quy sau khoảng 3 - 4 năm, ngay cả khi chưa phát sinh sự cố rõ rệt.

Xe để lâu trong hầm chung cư hoặc ngoài trời còn đối mặt với "kẻ thù" là các loài gặm nhấm. Theo anh Tân, nhiều lỗi điện không hiển thị ngay trên bảng táp-lô nhưng có thể khiến xe dừng đột ngột khi đang di chuyển.

Tại gara, kỹ thuật viên sẽ dùng máy chẩn đoán để đọc lỗi từ ECU, giúp kỹ thuật viên xác định chính xác nguyên nhân. Tuy nhiên, với người dùng, lời khuyên đơn giản nhất là trước khi khởi hành sau thời gian dài không sử dụng, hãy mở nắp capo kiểm tra xem có dấu hiệu bất thường hay không.

Quá trình kiểm tra hệ thống điện. (Ảnh: Kỳ Anh)

Sau các đợt mưa lũ, ngập úng, nhiều xe dù vẫn vận hành được nhưng tiềm ẩn rủi ro. Theo kinh nghiệm của mình, anh Tân cho biết hai vấn đề hay gặp là nước lọt vào khoang hành khách và ẩm mốc lọc gió động cơ. Lọc gió ẩm, mốc sẽ làm giảm hiệu suất, tăng tiêu hao nhiên liệu và khiến xe vận hành ì ạch.

Với xe từng ngâm nước, hạng mục cần kiểm tra đặc biệt là phanh. Nước khiến các chi tiết kim loại dễ bị oxy hóa, rỉ sét, dẫn đến bó phanh hoặc vỡ má phanh khi vận hành trở lại - nguy cơ mất an toàn rất lớn.

"Chỉ cần bỏ ra một chút thời gian kiểm tra trước chuyến đi, chủ xe có thể tránh được rất nhiều rủi ro không đáng có trên đường", anh Tân nhấn mạnh.