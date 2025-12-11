Trung vệ Gustavo Santos được trao quyết định nhập Quốc tịch Việt Nam

(VTC News) -

Sở Tư pháp Đà Nẵng ngày 11/12 tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước về việc cho nhập Quốc tịch Việt Nam đối với ông Sant Ana Santos Gustavo, trung vệ người Brazil đang thi đấu cho CLB Đà Nẵng. Tên gọi Việt Nam của anh từ nay là Đỗ Phi Long.

Trao Quyết định nhập Quốc tịch Việt Nam cho ông Sant Ana Santos Gustavo, nay đã là công dân Đỗ Phi Long (Ảnh: Thông tin Chính phủ)

Tại buổi lễ, Đỗ Phi Long bày tỏ sự vui mừng khi chính thức nhận Quyết định nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước Lương Cường ký ngày 4/12/2025. Anh cam kết sẽ trung thành với Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của một công dân theo quy định pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng Bùi Xuân Hiếu chúc mừng Đỗ Phi Long, đồng thời bày tỏ mong muốn cầu thủ sớm ổn định cuộc sống, tích cực lao động, học tập và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

Quá trình nhập tịch nhanh kỷ lục

Quá trình nhập tịch của trung vệ cao 1m95 diễn ra chỉ trong khoảng 5 tháng – nhanh hơn nhiều so với dự đoán của người hâm mộ. Anh nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), lãnh đạo CLB Đà Nẵng và HLV trưởng đội tuyển quốc gia Kim Sang-sik.

Sau lễ trao quyết định, VFF sẽ tiến hành kiểm tra tư cách thi đấu của cầu thủ để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của FIFA. Nếu đáp ứng mọi điều kiện, khả năng Đỗ Phi Long được triệu tập lên đội tuyển quốc gia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trung vệ Sant Ana Santos Gustavo, nay là Đỗ Phi Long, ghi dấu ấn ở cách chơi bóng điềm tĩnh.

Sinh năm 1995, Đỗ Phi Long đến Việt Nam từ năm 2019, từng thi đấu cho Sài Gòn FC, Sông Lam Nghệ An, Thanh Hóa trước khi gia nhập Đà Nẵng. Anh được đánh giá cao bởi lối chơi điềm tĩnh, khả năng đọc tình huống và đặc biệt mạnh ở các pha không chiến nhờ chiều cao vượt trội.

Trong màu áo CLB Thanh Hóa, anh là trụ cột giúp đội bóng giành 2 danh hiệu quốc nội trong giai đoạn 2023-2024. Đầu mùa giải 2024-2025, anh chuyển sang thi đấu cho Đà Nẵng.

Bóng đá Việt Nam thời gian tới có thể tiếp tục đón thêm một số cầu thủ nhập tịch như Patrik Lê Giang, Geovane Magno, Janclesio hay Rimario.