Trung tâm Y học Thể thao Tâm Anh gây ấn tượng mạnh với huyền thoại 'Man Đỏ'

(VTC News) -

Chiều 25/6, vừa hạ cánh đến Việt Nam, các huyền thoại Manchester Reds cùng 10 cầu thủ trẻ từ các câu lạc bộ Vương Quốc Anh đã ghé thăm BVĐK Tâm Anh TP.HCM - nơi y học thể thao đỉnh cao Việt Nam sánh ngang chuẩn quốc tế.

Manchester Reds đã trải nghiệm dàn thiết bị, máy móc hiện đại bậc nhất thế giới và chăm sóc y tế đỉnh cao tại Trung tâm Y học Thể thao & Phục hồi chức năng, BVĐK Tâm Anh. “Những thiết bị hiện đại giúp chẩn đoán tình trạng chấn thương, sức khỏe tổng thể một cách tỉ mỉ, nhanh hơn, chính xác và đầy đủ hơn, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị, đẩy nhanh tốc độ phục hồi”, cựu trung vệ Dion Dublin cho biết.

Các huyền thoại và cầu thủ trẻ tham quan trải nghiệm y học thể thao, y tế đỉnh cao, thăm người bệnh và giao lưu với người hâm mộ tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Cựu hậu vệ danh tiếng Wes Brown kiểm tra đầu gối của mình tại bệnh viện và bày tỏ sự hài lòng, cũng như ngạc nhiên khi bệnh viện đã áp dụng trí tuệ nhân tạo vào chẩn đoán và điều trị chấn thương.

Huyền thoại Teddy Sheringham trực tiếp trải nghiệm hệ thống tập phục hồi không trọng lực R-force. Thiết bị này đặc biệt hiệu quả trong giai đoạn phục hồi sau chấn thương, cho phép các vận động viên bắt đầu tập luyện sớm, rút ngắn thời gian nghỉ thi đấu mà vẫn an toàn và kiểm soát được lực tác động lên cơ - xương - khớp.

“Tôi rất ấn tượng với bệnh viện tại Việt Nam đã đầu tư những máy móc hiện đại, hỗ trợ cả những cầu thủ chuyên nghiệp như tôi”, cựu danh thủ chia sẻ. Theo Teddy Sheringham, khi không may bị chấn thương, các cầu thủ cần quay trở lại thi đấu một cách nhanh nhất mà vẫn đảm bảo sức khỏe an toàn. Để làm được điều đó thì phải có một quy trình can thiệp, phục hồi hiệu quả cao. Việc đó có thể nhờ những máy móc hiện đại như máy R-force.

Danh thủ Teddy Sheringham trải nghiệm Hệ thống tập phục hồi không trọng lực R-force. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Các huyền thoại Manchester Reds và cầu thủ trẻ còn tham quan, trải nghiệm các hệ thống máy móc hiện đại chuyên dụng cho y học thể thao như hệ thống giảm áp cột sống BTL, ứng dụng công nghệ giải tỏa áp lực đĩa đệm, giảm chèn ép thần kinh, ứng dụng trong điều trị thoát vị đĩa đệm, đau lưng. Máy CPET (Cardiopulmonary Exercise Testing) chuyên đo kiểm tra gắng sức tim phổi toàn diện, đánh giá khả năng hoạt động của tim, phổi và hệ chuyển hóa (toàn bộ hệ tim mạch - hô hấp - cơ xương) khi vận động gắng sức.

Có mặt tại buổi giao lưu, cầu thủ tâng bóng nghệ thuật Trọng Thy, người từng được phẫu thuật thay dây chằng tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, cho biết chấn thương dây chằng từng khiến anh lo lắng, hoang mang. Nhưng quá trình can thiệp thay dây chằng và hồi phục tại BVĐK Tâm Anh khiến mọi thứ thay đổi.

“Chỉ 2, 3 tháng sau khi được thay dây chằng tôi đã đi thi đấu ở tỉnh cùng thiết bị thi đấu. Sau 4 tháng thì gần như tôi đã có thể vận động thể thao bình thường, không phải băng bó chân khi chơi, không bị cảm thấy sợ hay rụt rè khi vận động”, anh nói.

Các huyền thoại chia sẻ rất an tâm trong thời gian thi đấu tại Việt Nam sau khi tham quan cơ sở vật chất tại BVĐK Tâm Anh với thiết bị y học thể thao đỉnh cao. (Ảnh: BVĐK Tâm Anh)

Theo ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Chấn thương chỉnh hình và Trưởng khoa Y học thể thao tại BVĐK Tâm Anh TP.HCM, mỗi năm, Hệ thống BVĐK Tâm Anh thực hiện trên 1.500 ca thay khớp háng và khớp gối, khoảng 1.000 ca phẫu thuật tái tạo dây chằng bằng gân tự thân hoặc dây chằng nhân tạo LARS - đưa nơi đây trở thành một trong những trung tâm thực hiện nhiều ca mổ dây chằng nhất tại Việt Nam và khu vực.

Trung tâm Chấn thương Chỉnh hình, Hệ thống BVĐK Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam đạt cùng lúc các chứng nhận uy tín như: Trung tâm thay khớp xuất sắc tại Đông Nam Á, Chứng nhận bảo tồn xương trong thay khớp háng chuôi ngắn Optimys của Mathys (Thụy Sĩ), Chứng nhận Trung tâm đào tạo chất lượng cao toàn cầu về thay khớp gối và khớp háng của Microport (Mỹ). Trung tâm là điểm đến của nhiều phẫu thuật viên tại Việt Nam và thế giới đến học tập, nghiên cứu, thực hành các kỹ thuật mới nhất trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình, y học thể thao.

Chào đón và giao lưu với các huyền thoại Manchester Reds, PGS.TS.BS Trần Quang Bính, Giám đốc chuyên môn BVĐK Tâm Anh TP.HCM, chia sẻ: “Nếu bóng đá là môn thể thao của tinh thần đồng đội thì y học cũng là hành trình của sự phối hợp tập thể. Chúng tôi có một tập thể bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, nhà khoa học luôn đổi mới, không ngừng học hỏi. Tinh thần ấy đã giúp chuỗi bệnh viện Tâm Anh tại Hà Nội, TP.HCM (Quận Tân Bình, Quận 7, Quận 8) hoạt động đồng bộ, không chỉ tập trung chữa bệnh mà còn nâng cao, phục hồi chất lượng sống cho người dân trong nước và bạn bè quốc tế.”

Cùng với Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Trung tâm tiêm chủng VNVC và Công ty Cổ phần Dược phẩm ECO vốn là những thương hiệu lớn đã và đang góp phần nâng tầm nền y tế nước nhà, cùng nhau xây dựng một mạng lưới chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, tiệm cận các tiêu chuẩn hàng đầu thế giới, từ dự phòng - phục hồi - bảo tồn - điều trị tối ưu cho từng người bệnh.

Các huyền thoại Manchester Reds đã gửi tặng đến Ban lãnh đạo BVĐK Tâm Anh TP.HCM, nhiều người bệnh đang điều trị tại đây và người hâm mộ tới giao lưu những món quà tinh thần đầy ý nghĩa gồm bóng và áo thi đấu có chữ ký của các huyền thoại. Cuộc gặp gỡ giữa các huyền thoại Man đỏ và Tâm Anh không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa thể thao và y học, mà còn là biểu tượng của tình hữu nghị, của niềm tin vào sự phát triển không ngừng của nền y tế Việt Nam trong chăm sóc vận động viên và cộng đồng yêu thể thao.