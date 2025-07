Chủ tịch TP.HCM kiểm tra hoạt động 36 xã, phường ở Bình Dương cũ

(VTC News) -

Chiều 9/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác thực hiện kiểm tra, làm việc với 36 xã, phường thuộc khu vực Bình Dương cũ.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn công tác kiểm tra tại xã Phú An chiều 9/7.

Tại phường Phú An, đoàn công tác kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành chính công, kiểm tra công tác vận hành của các xã, phường khu vực Bình Dương sau sáp nhập.

Chủ tịch UBND phường Phú An Trần Bảo Lâm cho biết, phường Phú An được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Phú An, phường Tân An và các khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 của phường Hiệp An. Phường Phú An có diện tích tự nhiên 36,796 km² và quy mô dân số là 53.936 người.

Trung tâm phục vụ Hành chính công của phường được trang bị các trang thiết bị, máy vi tính, máy scan và bố trí nhân sự hướng dẫn để phục vụ người dân thực hiện thủ tục.

Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Phú An đã tiếp nhận hơn 410 hồ sơ, hầu hết đã trả kết quả.

Chủ tịch UBND TP.HCM trò chuyện với người dân làm thủ tục hành chính tại phường Phú An.

UBND phường Phú An kiến nghị Sở Khoa học và Công nghệ và Trung tâm chuyển đổi số TP.HCM xem xét đề nghị cơ quan chức năng khắc phục các lỗi tồn tại trên các phần mềm chuyên ngành, đặc biệt là các hệ thống liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và tổ chức.

Kiến nghị UBND thành phố sớm ban hành hướng dẫn thống nhất về bộ nhận diện Bộ phận Một cửa nhằm tạo điều kiện để địa phương triển khai đồng bộ, thống nhất, kiến nghị cơ quan chức năng sớm mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật các kiến thức, quy định pháp luật mới được ban hành có hiệu lực từ 1/7/2025 cho cán bộ, công chức tham gia bắt kịp những nội dung mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Sau khi lắng nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trao đổi với với cán bộ, công chức ở bộ phận tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của người dân khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng thời, ông Được thăm hỏi, trao đổi với người dân khi đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ Hành chính công phường Phú An về những thuận lợi, khó khăn sau khi sáp nhập đơn vị hành chính.

Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi các cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công phường Phú An.

Sau khi kiểm tra tại phường Phú An, đoàn công tác làm việc với các xã, phường khu vực Bình Dương sau sáp nhập và cùng các đơn vị liên quan, xem xét giải quyết kiến nghị của các xã, phường.