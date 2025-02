Trung Quốc tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong lĩnh vực công nghệ và AI

Cuộc gặp gửi đi tín hiệu về việc tăng cường hỗ trợ cho khu vực tư nhân, đặc biệt trong các lĩnh vực như công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh cạnh tranh với Mỹ gia tăng.

Cuộc họp có sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp tư nhân chủ chốt của Trung Quốc, chủ yếu tập trung trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo và các ngành công nghiệp truyền thống, như nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi, người sáng lập Xiaomi Lôi Quân, nhà sáng lập Alibaba Jack Ma, người sáng lập Công ty xe điện BYD Vương Truyền Phúc, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Tencent Mã Hóa Đằng (Pony Ma), nhà sáng lập 9X của công ty robot Yushu Technology (Unitree Robotics) Vương Hưng Hưng và người sáng lập công ty khởi nghiệp mô hình lớn AI DeepSeek Lương Văn Phong...

Tân Hoa xã đưa tin, phát biểu tại đây, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, khu vực tư nhân đang có triển vọng rộng lớn và tiềm năng to lớn trên hành trình mới trong thời đại mới. Theo ông, đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân phát huy hết khả năng của mình.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt tay nhà sáng lập Huawei Nhậm Chính Phi tại cuộc họp với doanh nghiệp tư nhân ngày 17/2. Cạnh ông Nhậm Chính Phi phía bên trái là nhà sáng lập 9X của công ty robot Yushu Technology (Unitree Robotics) Vương Hưng Hưng. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Ông tuyên bố, Đảng và nhà nước cam kết kiên định củng cố và phát triển khu vực công; kiên định khuyến khích, ủng hộ và định hướng sự phát triển của khu vực tư. Ông kêu gọi sự đồng thuận và củng cố lòng tin để thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, chất lượng cao của khu vực tư nhân.

Ông thừa nhận những khó khăn và thách thức hiện tại mà khu vực tư nhân đang phải đối mặt trong quá trình cải cách, phát triển, chuyển đổi và nâng cấp công nghiệp, nhưng cho rằng đây chỉ là những khó khăn cục bộ và tạm thời, có thể khắc phục được và kêu gọi sự tin tưởng vào tương lai.

Ông cũng kêu gọi kiên quyết tháo gỡ những rào cản khiến doanh nghiệp không tiếp cận được các yếu tố sản xuất một cách bình đẳng và cạnh tranh công bằng trên thị trường, tiếp tục mở cửa các lĩnh vực cơ sở hạ tầng cạnh tranh cho nhiều chủ thể kinh doanh một cách công bằng và không ngừng nỗ lực giải quyết những khó khăn mà doanh nghiệp tư nhân gặp phải trong việc tiếp cận tài chính.

Ông đồng thời nhấn mạnh việc bảo vệ hiệu quả các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân theo luật định. Ông kêu gọi các doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân phát huy tinh thần khởi nghiệp và lòng yêu nước, tập trung vào việc củng cố, tối ưu hóa và mở rộng hoạt động kinh doanh, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và thúc đẩy quá trình hiện đại hóa của nước này, đặc biệt là nỗ lực đóng góp vào việc thúc đẩy đổi mới khoa học công nghệ, bồi dưỡng lực lượng sản xuất chất lượng mới, xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại...

Theo trang The Paper của Thượng Hải, đây là lần đầu tiên sau 6 năm 3 tháng, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập hội nghị chuyên đề dành riêng cho doanh nghiệp tư nhân, do vậy có ý nghĩa to lớn.

Có 3 yếu tố khiến cuộc họp này nhận được sự quan tâm rộng rãi của dư luận trong và ngoài nước Trung Quốc, gồm chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp thuế bổ sung đối với hàng hóa Trung Quốc và cuộc chiến công nghệ giữa hai bên được dự đoán sẽ trở nên khốc liệt hơn; kỳ họp “Lưỡng hội” của Trung Quốc sắp diễn ra vào tháng 3, công ty AI của Trung Quốc DeepSeek đạt được đột phá lớn và đang “làm mưa làm gió” trên toàn cầu.

Động thái mới nhất này được giới phân tích nhận định là tín hiệu cho thấy chính phủ Trung Quốc sẽ dành sự quan tâm lớn cho các doanh nghiệp tư nhân, cũng như đang tìm cách tạo hành lang pháp lý và cơ hội phát triển cho khu vực này, đặc biệt là khuyến khích các công ty công nghệ mở rộng hoạt động kinh doanh trong và ngoài nước trong bối cảnh cuộc chiến công nghệ Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang.

Sự kiện cũng diễn ra ngay trước thềm kỳ họp “Lưỡng hội” thường niên, nơi các nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ thảo luận và đưa ra các chính sách quan trọng để khôi phục tăng trưởng kinh tế.