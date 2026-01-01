Trung Quốc phát hiện loại thuốc COVID-19 có thể 'ức chế hiệu quả virus Nipah'

Theo một tuyên bố do Viện Virus học Vũ Hán (WHIOV) thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc công bố, nhóm nghiên cứu chung của viện này cùng Viện Dược liệu Thượng Hải và Công ty Khoa học Đời sống Vigonvita mới đây công bố một bài báo có nhan đề “Thuốc nucleoside đường uống VV116 là ứng cử viên đầy triển vọng trong điều trị nhiễm virus Nipah” trên tạp chí quốc tế Emerging Microbes & Infections.

Nghiên cứu khẳng định, thuốc VV116 có hoạt tính kháng virus rõ rệt với virus Nipah, mang lại hy vọng mới cho việc phòng ngừa và điều trị căn bệnh truyền nhiễm mới nổi có tỷ lệ tử vong cao này.

Theo tuyên bố của Viện Virus học Vũ Hán, VV116 là loại thuốc kháng virus đường uống đã được phê duyệt để điều trị COVID-19 tại Trung Quốc và Uzbekistan. Thuốc này và các phân tử hoạt tính chuyển hóa của nó đã cho thấy tác dụng ức chế đáng kể đối với virus Nipah, bao gồm cả “chủng Malaysia” (NiV-M) và “chủng Bangladesh” (NiV-B), trong các thí nghiệm trong ống nghiệm.

Trong mô hình nhiễm trùng liều gây chết người sử dụng trên chuột hamster vàng, việc sử dụng VV116 đường uống với liều 400 mg/kg trọng lượng cơ thể đã làm tăng tỷ lệ sống sót của động vật thí nghiệm lên 66,7% và làm giảm đáng kể tải lượng virus trong các cơ quan đích bị nhiễm trùng như phổi, lá lách và não.

Biểu đồ kết quả thí nghiệm đăng trên trang web của WHIOV.

Nghiên cứu này là bằng chứng đầu tiên chứng minh tiềm năng điều trị của VV116 đối với virus Nipah, cho thấy nó có thể được sử dụng như phương pháp điều trị dự phòng cho các nhóm có nguy cơ cao như nhân viên y tế và nhân viên phòng thí nghiệm, đồng thời cũng là một lựa chọn thuốc sẵn có để ứng phó với các đợt bùng phát virus Nipah hiện tại và tương lai.

Tuyên bố cho biết, kể từ khi bùng phát lần đầu tiên ở Malaysia vào năm 1998, virus Nipah nổi lên như một mối lo ngại lớn về sức khỏe cộng đồng với tỷ lệ tử vong từ 40%-70%.

Từ năm 2023-2026, Ấn Độ và Bangladesh liên tục xuất hiện các đợt bùng phát dịch bệnh, với tần suất và phạm vi cho thấy xu hướng gia tăng. Tháng 1 năm nay, bang Tây Bengal của Ấn Độ đã ghi nhận các ca bệnh mới. Do phạm vi vật chủ rộng và tỷ lệ tử vong cao, cùng với việc hiện chưa có thuốc hoặc vaccine nào được phê duyệt, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp virus Nipah vào danh sách mối đe dọa khu vực ưu tiên hàng đầu.