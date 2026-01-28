Người nghi ngờ mắc Nipah sẽ được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới

(VTC News) -

Ngày 28/1, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM, trước thông tin một số ca bệnh do virus Nipah được ghi nhận tại bang West Bengal (Ấn Độ), ngành y tế đã chủ động các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với mức nguy cơ hiện nay nhằm bảo vệ sức khỏe người dân.

Sở đã chỉ đạo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẵn sàng tiếp nhận, cách ly, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc Nipah. Công tác tổ chức tập huấn về chẩn đoán, điều trị và kiểm soát nhiễm khuẩn liên quan bệnh Nipah đã được tổ chức cho các cơ sở y tế trên địa bàn.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), virus Nipah tái xuất tại Ấn Độ và bệnh chưa ghi nhận tại Việt Nam.

Các trường hợp có biểu hiện sốt hoặc triệu chứng hô hấp, thần kinh bất thường, sẽ được theo dõi chặt chẽ, kịp thời chuyển về Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM để cách ly, chẩn đoán và điều trị theo quy định.

Theo Sở Y tế TPHCM, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah. Tại TP.HCM, các nghiên cứu chuyên sâu sử dụng kỹ thuật hiện đại như metagenomics, PCR, khối phổ do đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng Đại học Oxford phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM thực hiện trên các bệnh nhân viêm não tại Thành phố và các tỉnh phía Nam không phát hiện virus Nipah.

Mặc dù nguy cơ bùng phát dịch Nipah tại TP.HCM hiện nay không cao, song theo Sở Y tế, nguy cơ xâm nhập từ bên ngoài vẫn tồn tại trong bối cảnh giao lưu, đi lại quốc tế ngày càng gia tăng.

Ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động cập nhật thông tin từ các nguồn chính thống, nâng cao ý thức phòng bệnh, đồng thời không hoang mang, lo lắng quá mức.

Để chủ động ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và lây lan trong cộng đồng, Sở Y tế yêu cầu tăng cường giám sát y tế tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, đặc biệt đối với hành khách đến từ hoặc quá cảnh qua các khu vực có ghi nhận bệnh Nipah.

Các cơ sở khám, chữa bệnh phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng hộ cá nhân cho nhân viên y tế, kiểm soát nhiễm khuẩn. Đặc biệt lưu ý các trường hợp viêm não cấp chưa rõ nguyên nhân, cần khai thác kỹ yếu tố dịch tễ (đi lại, tiếp xúc, nghề nghiệp, động vật…) và chủ động hội chẩn với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, không để bỏ sót ca bệnh.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân trở về từ vùng dịch phải theo dõi sức khỏe từ 3-14 ngày. (Ảnh: Reuters)

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), virus Nipah đang lây lan tại Ấn Độ và bệnh chưa ghi nhận tại Việt Nam. Tuy nhiên, để phòng ngừa bệnh, HCDC khuyến cáo hành khách đi về từ vùng dịch, nếu có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh như sốt, nhức đầu từ 3-14 ngày, cùng với các dấu hiệu hô hấp (ho, đau họng và khó thở) liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.

Hiện, bệnh chưa có vaccine phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Để phòng ngừa lây truyền, mọi người cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước; tránh tiếp xúc với dơi hoặc heo bị bệnh; tránh những nơi dơi thường trú ngụ và tránh tiếp xúc với máu hoặc chất dịch cơ thể của bất kỳ người nào được biết là bị nhiễm bệnh.

Với người từ khu vực có dịch trở về Việt Nam phải chủ động theo dõi sức khỏe ít nhất 14 ngày sau khi nhập cảnh và liên hệ ngay cơ sở y tế nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ, không tự ý điều trị tại nhà.

Hợp tác với các hoạt động giám sát y tế tại cửa khẩu và tại cộng đồng khi được yêu cầu.

Người đi công tác đến khu vực có dịch cần tránh tiếp xúc với dơi ăn quả, heo và các động vật có biểu hiện bệnh.

Không sử dụng thực phẩm, đồ uống có nguy cơ bị nhiễm chất thải của dơi (như trái cây rụng, nước ép trái cây tươi chưa được che chắn), đồng thời vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

Nếu có biểu hiện sốt, đau đầu, ho, khó thở hoặc rối loạn ý thức trong hoặc sau chuyến đi, cần đi khám ngay và thông báo rõ tiền sử đi lại cho cơ sở y tế.