Trung Quốc không quan tâm đến 'trò chơi thuế quan' của Mỹ

(VTC News) -

Nếu Mỹ tiếp tục chơi "trò chơi thuế quan", Trung Quốc sẽ không quan tâm đến điều này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm thứ Năm (17/4). Lời bình luận được đưa ra sau khi Nhà Trắng tuyên bố Trung Quốc sẽ đối mặt với mức thuế lên tới 245% do hành động trả đũa của mình.

Trước đó, theo thông báo từ Nhà Trắng vào đêm 15/4 (giờ địa phương), Mỹ sẽ áp thuế lên tới 245% đối với hàng hóa xuất khẩu từ Trung Quốc - động thái nhằm đáp trả các biện pháp trả đũa mới đây của Bắc Kinh.

Theo Nhà Trắng, các biện pháp thuế mới là một phần trong cuộc rà soát an ninh quốc gia toàn diện đối với các mặt hàng nhập khẩu quan trọng trọng. Động thái này cũng phản ánh mối quan ngại của Mỹ trước việc Trung Quốc tạm ngừng xuất khẩu các nguyên liệu công nghệ cao chiến lược, bao gồm kim loại đất hiếm nặng và nam châm đất hiếm - những thành phần quan trọng trong lĩnh vực sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ, chất bán dẫn và thiết bị quốc phòng.

Các container chở hàng tại cảng Yangshan, Trung Quốc (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng khẳng định: “Trung Quốc hiện đối mặt với mức thuế lên tới 245% đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ do các hành động trả đũa gần đây của nước này. Những biện pháp này được thực hiện vì lý do an ninh quốc gia”.

Ngày 16/4, Trung Quốc cho biết sẵn sàng tham gia đàm phán thương mại với Mỹ, với điều kiện Tổng thống Mỹ Donald Trump và các thành viên nội các của ông phải thể hiện tôn trọng nhiều hơn đối với Trung Quốc, tránh đưa ra những bình luận miệt thị trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang diễn ra.

Các điều kiện khác bao gồm Mỹ phải có lập trường nhất quán hơn, thể hiện thiện chí giải quyết các mối quan ngại của Trung Quốc liên quan đến các lệnh trừng phạt của Mỹ và vấn đề Đài Loan.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng muốn phía Mỹ chỉ định một đại diện cụ thể tham gia đàm phán, người được Tổng thống Trump ủng hộ và có khả năng chuẩn bị một thỏa thuận để ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký kết trong cuộc gặp của hai nhà lãnh đạo.

Được biết, Mỹ bắt đầu áp dụng các mức thuế cao lên hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc vào năm 2018, trong bối cảnh cáo buộc Trung Quốc thực hiện các chính sách thương mại không công bằng, bao gồm việc đánh cắp sở hữu trí tuệ và ép các công ty Mỹ chuyển giao công nghệ. Các mức thuế này đã được áp dụng trên hàng nghìn sản phẩm, với tổng giá trị hàng hóa bị tác động lên đến hàng trăm tỷ USD.

Để đáp lại các mức thuế của Mỹ, Trung Quốc cũng áp dụng các mức thuế cao đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, bao gồm nông sản và các sản phẩm công nghiệp.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc vẫn đang tiếp diễn, và thuế quan tiếp tục là công cụ mà cả hai quốc gia sử dụng để bảo vệ lợi ích kinh tế của mình.