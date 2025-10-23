Trung Quốc công bố Kế hoạch 5 năm lần thứ 15

(VTC News) -

Chủ tịch Tập Cận Bình cùng các Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị dự Hội nghị Trung ương 4 khóa XX Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Bắc Kinh. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Hội nghị Trung ương 4 khoá XX của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 23/10 thông qua định hướng phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2026–2030, đồng thời quyết định bổ nhiệm hàng ngũ lãnh đạo cấp cao.

Hội nghị đánh giá cao kết quả thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021–2025) và cho biết Trung Quốc đang “tiệm cận hoàn thành” các mục tiêu chủ yếu của giai đoạn này.

Theo Tân Hoa xã, Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 (giai đoạn 2026 - 2030) sẽ đóng vai then chốt để để “củng cố nền tảng và thúc đẩy trên mọi mặt trận”, hướng tới mục tiêu cơ bản hoàn thành hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa vào năm 2035.

Các ưu tiên lớn trong giai đoạn này gồm: phát triển chất lượng cao tạo hiệu quả rõ nét; nâng cao mạnh mẽ trình độ tự lập, tự cường khoa học–kỹ thuật; đột phá mới trong cải cách; nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng cải thiện chất lượng sống của nhân dân.

Bối cảnh được nhận định là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang đứng trước “cơ hội chiến lược song hành với rủi ro, những yếu tố bất định và khó lường ngày càng gia tăng”.

Hội nghị Trung ương 4 cũng thông qua điều chỉnh nhân sự cấp cao. Tướng Trương Thắng Dân, 67 tuổi, từng là Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân ủy Trung ương từ 2017, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy, thay thế ông Hà Vệ Đông – một trong 14 quan chức cấp cao, vừa bị khai trừ vì “vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật”.

Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, còn gọi là hội nghị Trung ương 4, khai mạc ngày 20/10 và kéo dài 4 ngày. Khoảng 168 ủy viên chính thức và 147 ủy viên dự khuyết trung ương đảng tham dự, đại diện cho giới lãnh đạo chính trị, quân sự và kinh tế cấp cao.