Trung Quốc bế mạc Hội nghị Trung ương 4 khóa XX, thay 11 Ủy viên Trung ương

Theo thông cáo báo chí, hội nghị đã lắng nghe và thảo luận báo cáo công tác của Bộ Chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trình bày, đồng thời xem xét và thông qua “Kiến nghị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quốc gia 5 năm lần thứ 15 (2026 - 2030)”.

Hội nghị đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nước này đạt được trong Kế hoạch 5 năm lần thứ 14 (2021 - 2025), cho rằng Trung Quốc đã trải qua một quá trình phát triển “vô cùng khác thường và phi thường”, khi phải đối mặt với “tình hình quốc tế phức tạp rối ren và nhiệm vụ cải cách, phát triển và ổn định trong nước khó khăn nặng nề” trong giai đoạn này.

Hội nghị toàn thể lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra hồi tháng 7/2024. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Tuy nhiên, hội nghị cho rằng, sức mạnh kinh tế, khoa học công nghệ và sức mạnh tổng hợp quốc gia của Trung Quốc đã nhảy vọt lên một tầm cao mới, công cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc đã có những bước tiến mới vững chắc, hành trình mới hướng tới mục tiêu 100 năm thứ hai đã có khởi đầu tốt đẹp.

Hội nghị nhấn mạnh, Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 là giai đoạn then chốt để củng cố nền tảng và dốc sức toàn diện thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Hội nghị nhận định, trong giai đoạn này, môi trường phát triển của Trung Quốc đứng trước những biến đổi sâu sắc và phức tạp. Sự phát triển của nước này nằm trong thời kỳ song hành giữa cơ hội chiến lược và rủi ro thách thức, những yếu tố bất định khó lường ngày càng gia tăng.

Hội nghị đã đặt ra các mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, bao gồm đạt được những thành tựu nổi bật trong phát triển chất lượng cao, nâng cao đáng kể năng lực tự chủ về khoa học công nghệ, đạt được những đột phá mới trong đi sâu cải cách toàn diện hơn nữa, nâng cao rõ rệt trình độ văn minh xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, đạt được những tiến bộ mới và to lớn trong xây dựng Trung Quốc tươi đẹp, củng cố hơn nữa hàng rào an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó, phấn đấu thêm 5 năm để đạt được bước tiến vượt bậc về sức mạnh kinh tế, khoa học công nghệ, quốc phòng, sức mạnh tổng thể quốc gia và ảnh hưởng quốc tế vào năm 2035, với GDP bình quân đầu người đạt mức của các nước phát triển tầm trung, cuộc sống nhân dân ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp, thực hiện cơ bản công cuộc hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa.

Hội nghị đã nêu ra 12 lĩnh vực cần tập trung phát triển trong 5 năm tới, bao gồm xây dựng hệ thống công nghiệp hiện đại, củng cố và tăng cường nền tảng của nền kinh tế thực; đẩy mạnh tự lực tự cường về khoa học công nghệ trình độ cao và dẫn dắt việc phát triển lực lượng sản xuất chất lượng mới; xây dựng thị trường nội địa lớn mạnh, đẩy nhanh xây dựng mô hình phát triển mới; đẩy nhanh việc xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa trình độ cao, tăng cường động lực phát triển chất lượng cao; mở rộng mở cửa ra bên ngoài ở cấp độ cao, tạo nên cục diện mới về hợp tác cùng thắng; đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thúc đẩy vững chắc việc chấn hưng toàn diện nông thôn; tối ưu hóa bố cục kinh tế vùng và thúc đẩy phát triển đồng bộ giữa các khu vực; khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo văn hóa của toàn dân tộc, phát triển phồn vinh nền văn hóa xã hội chủ nghĩa; tăng cường nỗ lực đảm bảo và cải thiện dân sinh, thúc đẩy vững chắc thịnh vượng chung trong toàn thể người dân; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh toàn diện về phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp; thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, xây dựng một Trung Quốc an toàn ở cấp độ cao hơn; hoàn thành đúng tiến độ các mục tiêu nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân, thúc đẩy hiện đại hóa quốc phòng và quân đội với chất lượng cao.

Hội nghị cũng quyết định bổ sung ông Trương Thăng Dân làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trước đó, sau khi các ông Hà Vệ Đông, Lý Thượng Phúc và Miêu Hoa bị xử lý, cơ quan này chỉ còn lại 4 trong số 7 thành viên: Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Chủ tịch Trương Hựu Hiệp, các ủy viên Lưu Chấn Lập và Trương Thăng Dân.

Ngoài ra, hội nghị còn quyết định thay 11 Ủy viên Trung ương, xem xét thông qua báo cáo thẩm tra của Quân ủy Trung ương về “các vấn đề vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng” - cụm từ thường dùng để chỉ tội tham nhũng của 9 tướng lĩnh quân đội vừa bị thông báo khai trừ khỏi đảng và tước quân tịch ngay trước thềm Hội nghị Trung ương 4, trong đó có Hà Vệ Đông, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương và Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị, đồng thời xác nhận các hình thức kỷ luật khai trừ khỏi đảng 14 tướng lĩnh quân đội trước đó của Bộ Chính trị.

Đây là đợt thay thế nhân sự lớn nhất trong một kỳ họp trung ương, kể từ Hội nghị Trung ương 7 khóa XVIII hồi năm 2017. Khi đó, 11 Ủy viên Trung ương cũng bị thay thế, đánh dấu mức cao chưa từng có.