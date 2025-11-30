Trúng 2 đòn trời giáng, võ sĩ bất bại Nhật Bản bị đấm gục sau 17 giây

(VTC News) -

Nazareth Lalthazuala hạ gục Masaki Suzuki trong 17 giây.

Trận đấu võ thuật tổng hợp (MMA) hạng strawweight (không quá 52,2 kg) tại ONE Friday Fights 135 kết thúc sau vỏn vẹn 17 giây. Nazareth Lalthazuala - võ sĩ người Ấn Độ - hạ gục Masaki Suzuki (Nhật Bản) chóng vánh.

Trước trận đấu này, Masaki Suzuki toàn thắng trong sự nghiệp MMA suốt 2 năm qua. Theo dữ liệu trên Tapology, võ sĩ 27 tuổi thi đấu 4 trận từ tháng 1/2024 đến nay. Anh giành chiến thắng cả 4 trận knock out kỹ thuật (TKO) đối thủ, không lần nào thi đấu đến hiệp 3.

Nazareth Lalthazuala cũng là võ sĩ trẻ đáng gờm của khu vực Nam Á. Năm nay 24 tuổi, tay đấm người Ấn Độ có sở trưởng boxing cũng có tỷ lệ thắng 100% (5 trận, trong đó 2 trận knock out kỹ thuật). Tính cả các trận đấu boxing chuyên nghiệp từ năm 2021 đến nay, Nazareth Lalthazuala mới có 2 trận thua.

Nazareth Lalthazuala thắng trong 17 giây.

Bước vào trận đấu tại Bangkok (Thái Lan) mới đây, Masaki Suzuki ngay lập tức dồn ép. Tuy nhiên, ngay khi tay đấm Nhật Bản ra đòn, anh lộ sơ hở. Nazareth Lalthazuala - với kỹ năng mạnh về boxing - ngay lập tức tấn công. Cú đấm đầu tiên của võ sĩ Ấn Độ khiến đối thủ ngã ra sàn đấu.

Khi Masaki Suzuki vừa gượng dậy, Nazareth Lalthazuala lại bồi thêm một cú trời giáng vào mặt. Masaki Suzuki lại ngã ngửa và không còn khả năng chống đỡ những pha ra đòn tiếp theo của đối thủ. Trọng tài lập tức can thiệp, xác định võ sĩ người Ấn Độ thắng knock out kỹ thuật.

Đây là trận thắng thứ 10 trong sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp của Nazareth Lalthazuala, cũng là trận ra mắt đấu trường ONE Championship của võ sĩ này. Dù thắng chóng vánh, tay đấm 24 tuổi vẫn không nằm trong nhóm những võ sĩ gây ấn tượng nhất đêm thi đấu - được thưởng thêm 10.000 USD.