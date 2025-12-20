Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, SEA Games 33 hôm nay 20/12: Huy chương cuối cùng

(VTC News) -

Hôm nay 20/12 là ngày thi đấu cuối cùng của SEA Games 33. Trước khi lễ bế mạc diễn ra, đoàn thể thao Việt Nam vẫn có vận động viên tranh tài ở 3 nội dung. Ở môn bơi đường dài mặt nước mở, Nguyễn Huy hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi, Mai Trần Tuấn Anh giành huy chương vàng nội dung tiếp sức nam nữ 4x1.500m.

Đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam giành huy chương đồng sau khi thua Thái Lan ở bán kết nội dung regu. Đội tuyển nam đánh bại chủ nhà để giành quyền vào chung kết. Tấm huy chương vàng cuối cùng của SEA Games 33 là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam và Malaysia ở nội dung regu nam môn cầu mây.

Trận chung kết dự kiến diễn ra lúc 13h.

Đội tuyển cầu mây Việt Nam gây sốc khi đánh bại Thái Lan.

Ở vòng bán kết, đội tuyển cầu mây Việt Nam gây sốc khi đánh bại chủ nhà, cũng là đương kim vô địch Thái Lan. Đây là nội dung thế mạnh của chủ nhà. Đội tuyển xứ chùa vàng vô địch nội dung regu nam ở 4 kỳ SEA Games liên tiếp từ 2019 đến nay.

Trước đó ở nội dung đội 4 người, các vận động viên Việt Nam cũng xuất sắc giành huy chương vàng. Việc đội tuyển cầu mây Việt Nam đạt thành tích ở nội dung nam cao hơn nội dung nữ là bất ngờ ở SEA Games lần này.

Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 33 mới nhất

XH Đoàn TT HCV HCB HCĐ Tổng 1 Thái Lan 232 154 106 492 2 Indonesia 91 111 129 331 3 Việt Nam 87 79 110 276 4 Malaysia 56 57 116 229 5 Singapore 52 60 86 198 6 Philippines 50 73 153 276 7 Myanmar 3 21 46 70 8 Lào 2 9 27 38 9 Brunei 1 3 5 9 10 Timor Leste 0 1 7 8

Đoàn thể thao Việt Nam giành huy chương ở 39 môn thể thao với tổng cộng 89 huy chương vàng. Trong đó, 3 huy chương vàng ở các môn võ thuật tổng hợp (MMA) và kéo co không được tính vào bảng tổng sắp huy chương do đây là các môn biểu diễn.

Nguyễn Thị Oanh tiếp tục không có đối thủ ở các cự ly chạy trung bình (3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m). Cô giữ kỷ lục vận động viên điền kinh Việt Nam giành nhiều huy chương vàng SEA Games nhất (tổng cộng 15 lần về nhất, tất cả đều là nội dung cá nhân).

Vận động viên đoạt nhiều huy chương vàng nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 là Trịnh Thu Vinh (2 HCV cá nhân, 2 HCV đồng đội). Cô thiết lập 3 kỷ lục tại đại hội lần này (trong đó có 2 kỷ lục ở nội dung đồng đội).

Võ Thị Mỹ Tiên (bơi) là vận động viên giành nhiều huy chương nhất (9) nhưng phải đến ngày thi đấu cuối cùng cô mới có tấm huy chương vàng đầu tiên (nội dung tiếp sức nam nữ 4x1.500m bơi đường dài mặt nước mở).

Đội tuyển bóng đá nam U22 Việt Nam giành huy chương vàng SEA Games lần thứ ba trong 4 kỳ đại hội gần nhất.

Đội tuyển vật tham dự SEA Games 33 với 12 vận động viên, tỷ lệ đoạt huy chương là 100%. Trong đó, có 10 đô vật giành huy chương vàng.