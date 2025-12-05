Trực tiếp Việt Nam vs Malaysia, bóng đá nữ SEA Games 33

Nữ Việt Nam đấu với Malaysia (18h30 ngày 5/12)

Đội tuyển Việt Nam đấu với Malaysia ở lượt trận đầu tiên của môn bóng đá nữ SEA Games 33. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung phải thắng ở trận đấu này, đồng thời ghi bàn nhiều nhất có thể để tạo lợi thế về chỉ số phụ, chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh quyết liệt với Myanmar và Philippines.

Đây là bảng đấu khó với sự cạnh tranh rất lớn khi có tới 3 trong số 4 đội bóng mạnh của khu vực Đông Nam Á góp mặt. Myanmar và Philippines rõ ràng là những đối thủ đáng gờm đối với thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung. Gặp Malaysia ở lượt trận đầu tiên được coi là thử thách "nhẹ" nhất đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Malaysia có sự tiến bộ trong thời gian gần đây nhưng đội bóng này vẫn ở trình độ dưới so với Huỳnh Như và đồng đội. Chơi đúng năng lực, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng với tỷ số cách biệt lớn.

Trong những trận đấu gần đây tại giải Đông Nam Á và vòng loại Asian Cup nữ, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung thể hiện tốt ở khâu tấn công. Dù Huỳnh Như không còn ghi bàn nhiều như trước, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có nhiều phương án hiệu quả để đưa bóng đến khung thành đối thủ.

Vấn đề của đội tuyển nữ Việt Nam chủ yếu nằm ở khả năng phòng ngự, đặc biệt là chống sút xa và bóng bổng. Tuy nhiên, điều này không phải vấn đề lớn ở trận ra quân khi gặp Malaysia.