Trực tiếp Man City vs Tottenham, vòng 2 Ngoại Hạng Anh hôm nay 23/8

Nhận định Man City vs Tottenham

Cả Man City và Tottenham đều thắng đậm ở vòng đầu tiên trước những đối thủ yếu. Man City ghi 4 bàn vào lưới Wolverhampton trên sân khách. Trong khi đó, Tottenham cũng thắng tưng bừng 3 bàn không gỡ trước Burnley.

Chiến thắng của Man City mang đậm dấu ấn của nhân tố mới Tijjani Reijnders. Cầu thủ người Hà Lan gốc Indonesia hoạt động năng nổ và đem lại hiệu quả với 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo và 1 đường chuyền quan trọng mở ra cơ hội dẫn tới bàn thắng khác.

Haaland và Man City khởi đầu mùa giải bằng chiến thắng tưng bừng. (Ảnh: Reuters)

Man City nhìn chung vẫn chơi bóng theo phong cách quen thuộc. Sự khác biệt của họ ở mùa giải này nằm ở yếu tố con người. Những cái tên mới, trẻ trung như Reijnders hay Rayyan Ait-Nouri giúp huấn luyện viên Pep Guardiola có thể tinh chỉnh một vài chi tiết giúp Man City nhanh hơn, trực diện hơn khi cần thiết.

Trong khi đó, Tottenham định hình lối chơi khá nhanh sau khi thay huấn luyện viên trưởng. Ông Thomas Frank sớm tạo ra dấu ấn rõ rệt khi để Tottenham hướng đến lối chơi đơn giản, nhanh và trực diện giống như cách ông từng làm ở CLB cũ Brentford. Mohamed Kudus được xem là "chìa khóa" ở hàng công và sự kết hợp giữa anh và Richarlison ở trận đầu tiên mang đến nhiều hy vọng.

Tottenham luôn là đối thủ khó nhằn đối với Man City. Trong 5 trận gần nhất 2 đội gặp nhau trên sân Etihad, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ giành được 1 chiến thắng. Dù vậy, theo dự đoán của siêu máy tính Opta, cơ hội thắng của Man City trong trận này vẫn được đánh giá lên tới 64%.