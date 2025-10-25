Trực tiếp: Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng

Bối cảnh Công ước

Trả lời phỏng vấn trước sự kiện Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, năm 2019, Liên hợp quốc khởi xướng việc xây dựng Công ước về Chống tội phạm mạng, văn kiện đầu tiên mang tính bao trùm của Liên hợp quốc trong lĩnh vực này.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang

Ngay từ đầu, Việt Nam tích cực ủng hộ sáng kiến quan trọng này của Liên hợp quốc. Trong suốt các năm từ 2022 đến 2024, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Đoàn công tác liên ngành của Chính phủ Việt Nam với nòng cốt là Bộ Công an và Bộ Ngoại giao cùng với các cơ quan liên quan chủ động, tích cực tham gia đầy đủ cả 8 vòng đàm phán của Công ước. Đến ngày 24/12/2024, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức thông qua Công ước về chống tội phạm mạng.

Với phương châm nâng tầm đối ngoại đa phương, Việt Nam luôn xác định tích cực, chủ động tham gia định hình các khuôn khổ pháp lý quốc tế để bảo đảm tốt nhất lợi ích của quốc gia. Đó chính là tinh thần, là phương châm chúng ta tham gia tiến trình đàm phán Công ước này. Chúng ta góp phần đưa vào Công ước những nguyên tắc cơ bản, bảo đảm lợi ích chung của tất cả các quốc gia trong hợp tác chống tội phạm mạng, bao gồm: tôn trọng chủ quyền, độc lập quốc gia, không can thiệp công việc nội bộ và tuân thủ luật pháp quốc tế...

Trong quá trình đàm phán, Việt Nam cũng đảm nhiệm vai trò điều phối thương lượng một số điều khoản quan trọng. Những đóng góp tích cực của Việt Nam nhận được sự ủng hộ cao của cộng đồng quốc tế. Kết quả là chúng ta có một công ước hoàn chỉnh, bảo đảm phù hợp lợi ích quốc gia và khuôn khổ pháp luật của Việt Nam.

Theo Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang, việc tên gọi “Hà Nội” được chính thức ghi trong lời văn của công ước là sự ghi nhận sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và đóng góp của Việt Nam, không chỉ trong lĩnh vực an ninh mạng, mà còn trong việc xây dựng các quy phạm pháp lý quốc tế tiến bộ, hướng tới một trật tự toàn cầu công bằng và an toàn hơn.