Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 4/11/2025 - XSVT 4/11

XSVT 4/11. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 4/11/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 4/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 4/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 4/11/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 4/11/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé số trúng thưởng là 30 ngày, kể từ ngày quay thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày, vé số trúng thưởng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng thưởng được lĩnh thưởng một lần với toàn bộ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé số trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng được nhận đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể đến lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng thay.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai thực hiện quay thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- XSMN thứ Ba thực hiện quay thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư thực hiện quay thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- XSMN thứ Năm thực hiện quay thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- XSMN thứ Sáu thực hiện quay thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- XSMN thứ Bảy thực hiện quay thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- XSMN Chủ nhật thực hiện quay thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

