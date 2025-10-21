Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 21/10/2025 - XSVT 21/10

XSVT 21/10. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 21/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Kết quả XSVT 21/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 21/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 21/10/2025 - XS đài Vũng Tàu thứ Ba ngày 21/10/2025

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng cần giữ nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày, kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng do công ty xổ số kiến thiết công bố. Sau thời hạn 30 ngày quy định, vé trúng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng chỉ có được lĩnh thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải trúng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải khác nhau thì người trúng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải đó.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể tự mình lĩnh thưởng thì được ủy quyền lĩnh thưởng cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai được quay số mở thưởng tại đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba được quay số mở thưởng tại đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu.

- Xổ số miền Nam thứ Tư được quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ.

- Xổ số miền Nam thứ Năm được quay số mở thưởng tại đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu được quay số mở thưởng tại đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy được quay số mở thưởng tại đài Long An, Hậu Giang, Bình Phước và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật được quay số mở thưởng tại đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang.

