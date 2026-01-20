Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 20/1/2026 - XSVT 20/1

XSVT 20/1. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 20/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 20/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 20/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 20/1/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 20/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một chữ số ở hàng trăm nghìn so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ 2 gồm có đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau mở thưởng.

- XSMN thứ 3 gồm có đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.

- XSMN thứ 4 gồm có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ 5 gồm có đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ 6 gồm có đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ 7 gồm có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 20/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.