Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 13/1/2026 - XSVT 13/1

XSVT 13/1. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 13/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 13/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 13/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 13/1/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 13/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trúng số ở hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với số trúng giải đặc biệt, mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai do đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do đài Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do đài Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 13/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.