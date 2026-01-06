Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 6/1/2026 - XSVT 6/1

XSVT 6/1. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 6/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 6/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 6/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 6/1/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 6/1/2026

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai chữ số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé trùng số đầu tiên (chữ số hàng trăm nghìn) và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau.

- XSMN thứ Ba được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bạc Liêu, Bến Tre, Bà Rịa - Vũng Tàu.

- XSMN thứ Tư được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng.

- XSMN thứ Năm được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận.

- XSMN thứ Sáu được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh.

- XSMN thứ Bảy được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, TP.HCM, Long An, Bình Phước.

- XSMN Chủ nhật được quay số mở thưởng bởi Công ty Xổ số kiến thiết Tiền Giang, Kiên Giang, Lâm Đồng.

Theo dõi kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 6/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.