Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/12/2025 - XSVT 16/12

XSVT 16/12. Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/12/2025 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 16/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 16/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/12/2025 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 16/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn), mỗi giải được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty Xổ số kiến thiết Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty Xổ số kiến thiết Bến Tre, Bạc Liêu, Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty Xổ số kiến thiết Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty Xổ số kiến thiết An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty Xổ số kiến thiết Hậu Giang, Long An, TP.HCM, Bình Phước mở thưởng.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

