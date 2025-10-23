Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/10/2025 - XSVL 24/10

XSVL 24/10. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 24/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 24/10 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/10/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ Sáu ngày 24/10/2025

Xem thêm KQXSVL các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSVL 17/10, kết quả xổ số Vĩnh Long thứ Sáu ngày 17/10/2025

XSVL 17/10, kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025.

- XSVL 10/10/2025

XSVL 10/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 10/10/2025.

- XSVL 3/10/2025

XSVL 3/10, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 3/10/2025.

- XSVL 26/9/2025

XSVL 26/9, kết quả xổ số Vĩnh Long ngày 26/9/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm có các giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá giải thưởng 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trị giá 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: mỗi giải có giá trị 6 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai số ở hàng trăm nghìn).

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai quay số mở thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- XSMN thứ Ba do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 24/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.