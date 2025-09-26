Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/9/2025 - XSVL 26/9

XSVL 26/9. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/9/2025 được quay thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 26/9/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVL 26/9 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 26/9/2025 - XS đài Vĩnh Long ngày 26/9/2025

Cơ cấu giải thưởng XSVL

Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng

- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng

- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trúng 3 triệu đồng

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng

- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng

- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200 nghìn đồng

- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100 nghìn đồng

Ngoài ra còn có:

- 9 giải phụ đặc biệt: cho các vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: cho vé chỉ khác một chữ số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ vé khác chữ số hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai có đài Cà Mau, Đồng Tháp và TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ Ba có đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu quay thưởng.

- XSMN thứ Tư có đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai quay thưởng.

- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay thưởng.

- XSMN thứ Sáu do đài Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang và TP.HCM quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

