Trực tiếp kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 - XSVL 17/10

XSVL 17/10. Kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Vĩnh Long. Kết quả XSVL 17/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSVL 17/10 - Trực tiếp xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 - XS đài Vĩnh Long thứ 6 ngày 17/10/2025
Cơ cấu giải thưởng XSVL
Với loại vé 6 số giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng của xổ số Vĩnh Long gồm các giải như sau:
- Giải đặc biệt (trúng 6 số): 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng
- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng
- Giải nhì (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng
- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng
- Giải tư (trúng 5 số): gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng
- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng
- Giải sáu (trúng 4 số): gồm 300 giải, mỗi giải 400 nghìn đồng
- Giải bảy (trúng 3 số): 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải
- Giải tám (trúng 2 số): 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải
Ngoài ra còn có:
- 9 giải phụ đặc biệt: cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.
- 45 giải khuyến khích: cho những vé chỉ khác 1 số ở bất kỳ hàng nào so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ khác số ở hàng trăm nghìn) mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.
Lịch quay thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai do đài TP.HCM, Đồng Tháp, Cà Mau quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba do đài Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu mở thưởng.
- XSMN thứ Tư có đài Sóc Trăng, Đồng Nai, Cần Thơ sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Năm có đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu do đài Bình Dương, Vĩnh Long, Trà Vinh sẽ mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy có đài Bình Phước, Long An, Hậu Giang, TP.HCM mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật có đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Vĩnh Long hôm nay 17/10/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
