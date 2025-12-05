Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/12/2025 - XSTV 5/12

XSTV 5/12. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/12/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 5/12/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 5/12 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/12/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 5/12/2025

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé trúng 5 số sau cùng theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé chỉ sai một chữ số ở bất kỳ hàng nào (trừ hàng trăm nghìn) so với giải đặc biệt, mỗi giải sẽ nhận 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ 3 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ 4 sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ 5 sẽ quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ 6 sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ 7 sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 5/12/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.