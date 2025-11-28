Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 28/11/2025 - XSTV 28/11

XSTV 28/11. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 28/11/2025 quay số mở thưởng vào lúc 16h15, tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 28/11/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 28/11 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 28/11/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 28/11/2025

Xem lại KQXS Trà Vinh các ngày mở thưởng gần đây nhất

- XSTV 21/11, kết quả xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 21/11/2025

XSTV 21/11, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 21/11/2025.

- XSTV 14/11/2025

XSTV 14/11, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 14/11/2025.

- XSTV 7/11/2025

XSTV 7/11, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 7/11/2025.

- XSTV 31/10/2025

XSTV 31/10, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 31/10/2025.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Nếu vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải đặc biệt ngoại trừ hàng trăm nghìn, mỗi giải 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ Hai quay số mở thưởng tại đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM.

- Xổ số miền Nam thứ Ba sẽ quay số mở thưởng tại đài Vũng Tàu, Bạc Liêu, Bến Tre.

- Xổ số miền Nam thứ Tư sẽ quay số mở thưởng tại đài Sóc Trăng, Cần Thơ, Đồng Nai.

- Xổ số miền Nam thứ Năm sẽ quay số mở thưởng tại đài Tây Ninh, Bình Thuận, An Giang.

- Xổ số miền Nam thứ Sáu sẽ quay số mở thưởng tại đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh.

- Xổ số miền Nam thứ Bảy sẽ quay số mở thưởng tại đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM.

- Xổ số miền Nam Chủ nhật có đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 28/11/2025 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.