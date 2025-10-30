Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/10/2025 - XSTV 31/10

XSTV 31/10. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/10/2025 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15 bởi Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh. Kết quả XSTV 31/10/2025 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 31/10 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 31/10/2025 - XS đài Trà Vinh thứ Sáu ngày 31/10/2025

Quy định cần biết

- Vé trúng phải giữ nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không được tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng trong 30 ngày, kể từ ngày mở thưởng trên tờ vé số. Quá 30 ngày theo quy định, vé trúng không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy vào yêu cầu người trúng thưởng.

- Nếu vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị các giải thưởng đó.

- Trường hợp người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp.

Lịch quay thưởng XSMN

- Xổ số miền Nam thứ 2 quay thưởng tại đài TP.HCM, Cà Mau, Đồng Tháp.

- XSMN thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 4 có đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 5 có đài Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh sẽ quay thưởng.

- XSMN thứ 7 có đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM sẽ quay thưởng.

- XSMN Chủ nhật do đài Đà Lạt, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay thưởng.

