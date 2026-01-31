Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 30/1/2026 - XSTV 30/1

XSTV 30/1. Kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 30/1/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Trà Vinh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTV 30/1/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTV 30/1 - Trực tiếp kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 30/1/2026 - Xổ số Trà Vinh thứ Sáu ngày 30/1/2026

XSTV 23/1, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 23/1/2026.

XSTV 16/1, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 16/1/2026.

XSTV 9/1, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 9/1/2026.

XSTV 2/1, kết quả xổ số Trà Vinh ngày 2/1/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTV

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Trà Vinh gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Vé chỉ khác một số ở hàng trăm nghìn so với kết quả giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Vé sai một chữ số ở bất cứ hàng nào theo thứ tự so với giải đặc biệt (ngoại trừ hàng trăm nghìn), giá trị mỗi giải là 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Cà Mau, TP.HCM, Đồng Tháp sẽ mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Sóc Trăng, Cần Thơ và Đồng Nai sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, An Giang và Tây Ninh sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long sẽ quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Long An, Hậu Giang sẽ quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Trà Vinh hôm nay 30/1/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.